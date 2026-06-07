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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA World Cup: वर्ल्ड कप टीम के साथ आए इराक के फुटबॉलर को अमेरिका ने किया डिटेन, घंटों चली पूछताछ

FIFA World Cup: वर्ल्ड कप टीम के साथ आए इराक के फुटबॉलर को अमेरिका ने किया डिटेन, घंटों चली पूछताछ

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप के लिए इराक फुटबॉल टीम में शामिल स्ट्राइकर आयमेन हुसैन को शिकागो एयरपोर्ट पर हिरासत में लेकर घंटों पूछताछ की गई. टीम के कैमरामैन को तो एंट्री ही नहीं दी.

By : शिवम | Updated at : 07 Jun 2026 11:41 AM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप का 23वां संस्करण 11 जून से शुरू होने जा रहा है, जिसकी मेजबानी USA, मेक्सिको और कनाडा मिलकर कर रहे हैं. इससे पहले एक नया विवाद सामने आया है. इराक के स्ट्राइकर आयमेन हुसैन जब अमेरिका पहुंचे तो उन्हें एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया. उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ की गई.

इतिहास में पहली बार हो रहा है जब 3 देश मिलकर फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं, अमेरिका इसके मेजबान में से एक है. आयमेन हुसैन इराक टीम के महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, वह स्ट्राइकर हैं. उन्होंने इराक को वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की करने में अहम भूमिका निभाई. उन्हें शिकागो एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, उन्हें हिरासत में लेकर करीब 7 घंटे तक पूछताछ की गई और फिर छोड़ दिया गया. लेकिन टीम के फोटोग्राफर को एंट्री नहीं दी.

खबर के अनुसार इराक नेशनल फुटबॉल टीम के फोटोग्राफर तलाल सलाह को भी एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था, उनसे तो 10 घंटों तक पूछताछ हुई और फिर भी उन्हें एंट्री नहीं दी गई. इराक फुटबॉल टीम के साथ काम करने वाले एक सूत्र के हवाले में मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि हुसैन से पूछताछ के दौरान उनके फ़ोन की भी जांच हुई.

यह भी पढ़ें- फीफा वर्ल्ड कप में डेब्यू करेंगी ये 4 टीमों, कतर को भी मिला पहला मौका

अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि इराक नेशनल फुटबॉल टीम के फोटोग्राफर तलाल सलाह को भी हिरासत में लेकर 10 घंटे तक पूछताछ की गई. उनके भी फ़ोन की जांच हुई, जैसे खिलाड़ी के फोन की हुई थी.

यह भी पढ़ें- फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में जमेगा रंग, ये ग्लोबल स्टार्स दिखाएंगे दम; ऐसा है शेड्यूल

इराकी फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. इस बार अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं. इस बार 48 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4-4 की टीमों के 12 ग्रुप्स में रखा गया है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 07 Jun 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
Iraq FIFA America News Football World Cup FIFA World Cup 2026
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