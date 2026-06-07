वर्ल्ड कप टीम के साथ आए इराक के फुटबॉलर को अमेरिका ने किया डिटेन, घंटों चली पूछताछ

फीफा वर्ल्ड कप का 23वां संस्करण 11 जून से शुरू होने जा रहा है, जिसकी मेजबानी USA, मेक्सिको और कनाडा मिलकर कर रहे हैं. इससे पहले एक नया विवाद सामने आया है. इराक के स्ट्राइकर आयमेन हुसैन जब अमेरिका पहुंचे तो उन्हें एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया. उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ की गई.

इतिहास में पहली बार हो रहा है जब 3 देश मिलकर फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं, अमेरिका इसके मेजबान में से एक है. आयमेन हुसैन इराक टीम के महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, वह स्ट्राइकर हैं. उन्होंने इराक को वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की करने में अहम भूमिका निभाई. उन्हें शिकागो एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, उन्हें हिरासत में लेकर करीब 7 घंटे तक पूछताछ की गई और फिर छोड़ दिया गया. लेकिन टीम के फोटोग्राफर को एंट्री नहीं दी.

खबर के अनुसार इराक नेशनल फुटबॉल टीम के फोटोग्राफर तलाल सलाह को भी एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था, उनसे तो 10 घंटों तक पूछताछ हुई और फिर भी उन्हें एंट्री नहीं दी गई. इराक फुटबॉल टीम के साथ काम करने वाले एक सूत्र के हवाले में मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि हुसैन से पूछताछ के दौरान उनके फ़ोन की भी जांच हुई.

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अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि इराक नेशनल फुटबॉल टीम के फोटोग्राफर तलाल सलाह को भी हिरासत में लेकर 10 घंटे तक पूछताछ की गई. उनके भी फ़ोन की जांच हुई, जैसे खिलाड़ी के फोन की हुई थी.

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इराकी फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. इस बार अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं. इस बार 48 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4-4 की टीमों के 12 ग्रुप्स में रखा गया है.