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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'वो मुझे बार-बार किस करता रहा', 'मुन्ना भाई MBBS' की इस एक्ट्रेस का सालों बाद छलका दर्द, सुनाया किस्सा

'वो मुझे बार-बार किस करता रहा', 'मुन्ना भाई MBBS' की इस एक्ट्रेस का सालों बाद छलका दर्द, सुनाया किस्सा

'मुन्ना भाई MBBS' एक्ट्रेस प्रिया बापट ने हाल ही में एक चौकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वो किसिंग सीन करते वक्त काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगी थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 07 Jun 2026 11:38 AM (IST)
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'मुन्नाभाई MBBS' और 'लगे रहो मुन्नाभाई' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस प्रिया बापट ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती दिनों का एक परेशान करने वाला अनुभव बताया है. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके एक को-स्टार ने अपनी सीमाएं लांघ दी थीं, जिससे वो काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगी थीं. एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि शूटिंग खत्म होने के बाद भी वो एक्टर उनसे संपर्क करने की कोशिश करता था.

प्रिया बापट के साथ एक्टर ने की ऐसी हरकत
प्रिया बापट ने हाल ही में फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में अपने करियर के शुरुआती दिनों का एक अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके एक को-स्टार की कुछ हरकतों की वजह से वो काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगी थीं. उस समय वो नई थीं, इसलिए समझ नहीं पा रही थीं कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें.

वो मुझे बार-बार किस करता रहा', 'मुन्ना भाई MBBS' की इस एक्ट्रेस का सालों बाद छलका दर्द, सुनाया किस्सा

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प्रिया बापट ने बताया कि उन्हें फिल्मों में किसिंग सीन करने से कोई परेशानी नहीं थी, बशर्तें वो कहानी की जरूरत हो और स्क्रिप्ट के मुताबिक सही लगे. हालांकि, जिस फिल्म में ये घटना हुई, उसमें वो बार-बार निर्देशक से पूछती रही कि किसिंग सीन की जरूरत क्या है, क्योंकि उन्हें ये कहानी के हिसाब से सही नहीं लग रहा था. एक्ट्रेस ने कहा कि उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन निर्देशक के लगातार समझाने और जोर देने के बाद उन्होंने आखिरकार वो सीन करने के लिए हामी भर दी.

वो मुझे बार-बार किस करता रहा', 'मुन्ना भाई MBBS' की इस एक्ट्रेस का सालों बाद छलका दर्द, सुनाया किस्सा

बार-ूबार किस करता रहा एक्टर
प्रिया बापट ने बताया कि सिचुएशन तब और ज्यादा बिगड़ गई, जब उनके को-स्टार ने सीन के दौरान बार-बार इम्प्रोवाइज करने के बहाने उन्हें कई बार किस करना शुरू कर दिया. एक्ट्रेस ने कहा कि उस समय वो समझ नहीं पा रही थीं कि इस पर कैसे रिएक्टर करें या अपने लिए कैसे स्टैंड ले.

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प्रिया बापट का करियर
बता दें, प्रिया बापट हिंदी और मराठी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपने लंबे करियर में कई यादगार फिल्मों और शोज़ में काम किया है. वो 'मुन्नाभाई MBBS', 'लगे रहो मुन्नाभाई', 'मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय' और 'काकस्पर्श' जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं.

वो मुझे बार-बार किस करता रहा', 'मुन्ना भाई MBBS' की इस एक्ट्रेस का सालों बाद छलका दर्द, सुनाया किस्सा

साल 2009 में रिलीज हुई मराठी फिल्म 'मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय!' से उन्हें खास पहचान मिली. इसके बाद उन्होंने 'काकस्पर्श' (2012), 'हैप्पी जर्नी' (2014), 'वजनदार' (2016) और 'आम्ही दोघी' (2018) जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता. बाद में हिंदी वेब सीरीज 'सिटी ऑफ ड्रीम्स' में नजर आई. इसके अलावा वो 'अंधेरा' और 'रात जवां है' जैसे प्रोजेक्ट्स में भी नजर आ चुकी हैं.

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Published at : 07 Jun 2026 11:38 AM (IST)
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Priya Bapat
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