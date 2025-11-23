राजस्थान: महिला पुलिसकर्मियों के लिए राहत, झालावाड़ में शुरू हुआ प्रदेश का पहला विश्राम गृह

राजस्थान के झालावाड़ में महिला पुलिसकर्मियों के लिए समर्पित विश्राम गृह स्थापित किया गया. पुलिस अधिकारियों द्वारा नए विश्राम गृह का शुभारंभ किया गया. यह कारनामा करने वाला झालावाड़ प्रदेश का पहला जिला बन जाएगा.

पुलिस थानों में महिला कार्मिकों को ड्यूटी के दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना तो उनके लिए कोई विश्राम गृह होता है न ही कोई साफ सुथरा शौचालय. जिन महिला कार्मिकों के छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दूध पिलाने, बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान जैसी सुविधाओं का अभाव रहता है. साथ ही ये परेशानी मासिक धर्म के दौरान और ज्यादा बढ़ जाती है.

अक्सर हार्ड ड्यूटी वाले कार्मिकों को ड्यूटी के दौरान होने वाली परेशानी का सामना करना पड़ता है. खास तौर पर महिलाओं को ये परेशानियां ज्यादा उठानी पड़ती हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता. हाल ही में झालावाड़ पुलिस का एक नवाचार सामने आया है. जहां उन्होंने जिले के प्रत्येक थाने में महिला विश्राम गृह स्थापित करने का निर्णय किया है.

झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ने की शुरूआत

झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने जिले के 29 थानों मे महिला विश्राम गृह स्थापित करने की शुरुआत की है. जिले के 15 थानों में जहां अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध थे उन्हें महिला विश्रामगृह के रूप में विकसित किया गया है, जहां चारपाई सहित अन्य सुविधाएं रहेंगी. शेष थानों में यह काम अभी जारी है.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि अक्सर देर रात्रि और लंबी ड्यूटी के दौरान महिलाओं को खासी तक़लीफ उठानी पड़ती थी जिसको देखते हुए उच्च अधिकारियों से वार्ता कर इस पहल की शुरुआत की गई है जिससे की महिला कार्मिकों को सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल मिल सके.

उन्होंने बताया कि कई बार 16 घंटों से अधिक लंबी ड्यूटी, लेकिन आराम की बुनियादी सुविधाएं भी महिला कार्मिकों को नहीं मिल पाती जिसके चलते असुरक्षित और असुविधाजनक माहौल में काम करने को मजबूर हो जाती है. रविवार (23 नवंबर) से यह विश्राम गृह जिले के थानों में महिला पुलिस कर्मियों को समर्पित है. उनको अलग से महिला बैरक मिल सकेगी.