जोधपुर: सुनवाई के लिए जमीन पर बैठे मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जोगाराम पटेल, गहलोत पर बोला हमला

राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल व कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा रविवार को जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र से आए ग्रामीणों की समस्याएं जमीन पर बैठकर सुनीं. सर्किट हाउस के बगीचे में आयोजित इस विशेष जनसुनवाई में कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी उनके साथ जमीन पर बैठे नजर आए.

दोनों मंत्रियों का यह साधारण और सहज व्यवहार पूरे परिसर में चर्चा का विषय बना रहा. इस दौरान गहलोत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह अपने निर्णय भी याद कर लें. दोनों ही नेताओं ने अशोक गहलोत पर निशाना साधा है.

झाबर सिंह खर्रा ने अशोक गहलोत पर बोला हमला

जनसुनवाई के दौरान मंत्री खर्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा, “गहलोत अपने कार्यकाल में 300 से 800 जनसंख्या वाली पंचायत समितियां बना चुके हैं. आज यदि वे परिसीमन पर राजनीति कर रहे हैं, तो उन्हें अपने ही फैसले याद कर लेने चाहिए. यदि वे इस विषय पर जवाब दें तो बेहतर रहेगा.” उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र है विपक्ष का होना भी जरूरी है, लेकिन राजस्थान में विपक्ष का नाम भ्रम है और वह झूठी बातें फैला रहे हैं.

जोगाराम पटेल ने पंचायत चुनावों को लेकर दिया बड़ा बयान

मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने कहा- “अब पूरा जिम्मा चुनाव आयोग का है. उम्मीद है कि आयोग जल्द ही राजस्थान में पंचायत चुनाव करवाएगा.”

जमीन से जुड़ी शैली को मिला ग्रामीणों का भरपूर समर्थन

मंत्री पटेल की सहज शैली, जमीन पर बैठकर सुनवाई करने का यह तरीका पहले भी चर्चित रहा है. इसी कारण ग्रामीणों में उनके प्रति खासा भरोसा और लगाव देखने को मिला. जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने भी कहा कि मंत्री के इस व्यवहार से उन्हें अपने मन की बात खुलकर कहने में आसानी होती है.

ग्रामीणों ने पहनाई 21 किलो की भव्य माला

दूर-दराज से पहुंचे ग्रामीणों ने मंत्री जोगाराम पटेल का नई जावर पंचायत समिति गठन को लेकर जोरदार स्वागत किया और उन्हें 21 किलो की माला पहनाई. इस पर मंत्री पटेल ने ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, “लूणी हमेशा से मेरी सबसे बड़ी पंचायत समिति रही है. नई जावर पंचायत समिति का गठन ग्रामीणों की सुविधा और प्रशासनिक सुगमता को ध्यान में रखकर किया गया है.”