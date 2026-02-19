हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजालोर: ऐलाना गांव में डबल मर्डर का बिशनगढ़ पुलिस ने किया खुलासा, भाई ही निकला भाई का कातिल

जालोर: ऐलाना गांव में डबल मर्डर का बिशनगढ़ पुलिस ने किया खुलासा, भाई ही निकला भाई का कातिल

Rajasthan News: जालोर जिले के बिशनगढ़ थाना क्षेत्र के ऐलाना गांव में दर्ज दो अलग-अलग हत्याकांडों का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By : एचएल भाटी, जालोर | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 19 Feb 2026 10:58 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जालोर जिले के बिशनगढ़ थाना क्षेत्र के ऐलाना गांव में दर्ज दो हत्याकांडों का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस जांच में सामने आया कि पहले मामले में हादसे को छुपाने के लिए शव ठिकाने लगाया गया. जबकि दूसरे मामले में आरोपी ने अपने ही सगे भाई की हत्या कर वारदात को दूसरा रंग देने की कोशिश की.

पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह इंदोलिया के निर्देशानुसार गंभीर प्रकरणों के त्वरित खुलासे के लिए चलाए जा रहे. अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम गोदारा व वृताधिकारी गौतम जैन के सुपरविजन में थानाधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम ने प्रकरण संख्या 01/26 और 22/26 की गहन जांच करते हुए दोनों मामलों का खुलासा किया.

क्या है पूरा मामला

पहले प्रकरण में 1 जनवरी 2026 को खेकाराम भील ने रिपोर्ट दी कि उसका पुत्र बुटाराम 21 दिसंबर 2025 से लापता था. जिसका शव 28 दिसंबर को तेलवाड़ा सरहद में मिला. परिजनों ने मांगीलाल और उसके भाई तेजाराम पर हत्या का संदेह जताया था. मामला धारा 103(1) बीएनएस व एससी/एसटी एक्ट में दर्ज किया गया. दूसरे प्रकरण में 27 जनवरी 2026 को तेजाराम चौधरी का शव जुगराज जैन के बेरे पर मिला. जिसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे. तेजाराम के पुत्र ने बुटाराम के परिजनों पर शक जताते हुए मामला दर्ज कराया.

करंट की चपेट में आने से बुटाराम की हुई थी मौत

जांच के दौरान पुलिस ने गोपनीय साक्ष्य जुटाए, सीडीआर व बीटीएस का विश्लेषण किया. पूछताछ में मांगीलाल चौधरी ने खुलासा किया कि खेत में फसल की सुरक्षा के लिए लगाए गए करंट वाले तार की चपेट में आने से बुटाराम की मौत हो गई थी. सबूत मिटाने के लिए उसने और उसके भाई तेजाराम ने शव को तेलवाड़ा के जंगल में फेंक दिया. बाद में शक और नार्को टेस्ट के डर से मांगीलाल ने 26 जनवरी को उल्टी कुल्हाड़ी से वार कर अपने भाई तेजाराम की हत्या कर दी और आरोप बुटाराम के परिजनों पर मढ़ दिया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी मांगीलाल पुत्र सुरताराम चौधरी (45) निवासी ऐलाना को गिरफ्तार कर लिया है. उल्लेखनीय है कि आरोपी पूर्व में अपने सगे साले की हत्या के मामले में पांच वर्ष की सजा काट चुका है. पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ और आगे की जांच कर रही है.

ये भी पढ़िए- महाराष्ट्र: BJP को बड़ा झटका, 9 पार्षदों ने किया खेल, कांग्रेस का मेयर बनना तय

About the author एचएल भाटी, जालोर

एचएल भाटी 2018 से एबीपी न्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 8 सालों से वे एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जालोर जिले से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इसी के साथ राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले एचएल.भाटी, प्रादेशिक न्यूज़ चैनल के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 19 Feb 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
MURDER CRIME Jalore News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जालोर: ऐलाना गांव में डबल मर्डर का बिशनगढ़ पुलिस ने किया खुलासा, भाई ही निकला भाई का कातिल
जालोर: ऐलाना गांव में डबल मर्डर का बिशनगढ़ पुलिस ने किया खुलासा, भाई ही निकला भाई का कातिल
राजस्थान
सीकर में सूटकेस ब्लास्ट, तांत्रिक के कहने पर फेंका गया था सामान, हिरासत में 5 लोग, मुख्य आरोपी फरार
सीकर में सूटकेस ब्लास्ट, तांत्रिक के कहने पर फेंका गया था सामान, हिरासत में 5 लोग
राजस्थान
राजस्थान विधानसभा में गौ माता पर सियासी संग्राम, ‘राज्य माता’ के दर्जे पर बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने
राजस्थान विधानसभा में गौ माता पर सियासी संग्राम, ‘राज्य माता’ के दर्जे पर बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने
राजस्थान
Jaipur Accident: जयपुर में भीषण सड़क हादसा, केमिकल टैंकर और ट्रक की हुई टक्कर, हाईवे पर लंबा जाम
जयपुर में भीषण सड़क हादसा, केमिकल टैंकर और ट्रक की हुई टक्कर, हाईवे पर लंबा जाम
Advertisement

वीडियोज

Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
UP Election : Lucknow में CM Yogi और Bhagwat की 'गुपचुप' बैठक! 2027 चुनाव पर बना बड़ा प्लान? |
Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नो टॉलरेंस...' एयरपोर्ट और फ्लाइट में अब हंगामा किया तो खैर नहीं, होगी सख्त कार्रवाई, DGCA ने जारी किया ड्राफ्ट
'नो टॉलरेंस...' एयरपोर्ट और फ्लाइट में अब हंगामा किया तो खैर नहीं, होगी सख्त कार्रवाई, DGCA ने जारी किया ड्राफ्ट
बिहार
'सदन में खैनी खाने की निंजा तकनीक', डिप्टी CM सम्राट चौधरी को RJD ने घेरा, कांग्रेस ने भी ली मौज!
'सदन में खैनी खाने की निंजा तकनीक', डिप्टी CM सम्राट चौधरी को RJD ने घेरा, कांग्रेस ने भी ली मौज!
विश्व
Afghanistan Woman Law: 'अपनी बीवियों को पीट सकते हैं पति, बस हड्डी न टूटे...', ये देश ले आया रूह कंपाने वाला कानून
'अपनी बीवियों को पीट सकते हैं पति, बस हड्डी न टूटे...', ये देश ले आया रूह कंपाने वाला कानून
क्रिकेट
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
बॉलीवुड
Dhurandhar Overseas BO: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
यूटिलिटी
ट्रेनों के टॉयलेट में अब नहीं मिलेंगी चेन वाले मग, जानें रेलवे ने क्यों किया बदलाव?
ट्रेनों के टॉयलेट में अब नहीं मिलेंगी चेन वाले मग, जानें रेलवे ने क्यों किया बदलाव?
ट्रेंडिंग
कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ नजारा, एक साथ पानी पीते दिखे तेंदुआ और ब्लैक पैंथर, वीडियो ने बनाया यूजर्स का दिन
कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ नजारा, एक साथ पानी पीते दिखे तेंदुआ और ब्लैक पैंथर, वीडियो ने बनाया यूजर्स का दिन
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget