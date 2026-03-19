भीलवाड़ा: मधुमक्खियों का डबल अटैक, अंतिम संस्कार के दौरान फिर हमला, 2 की मौत, 50 घायल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानBhilwara News: मधुमक्खियों का डबल अटैक, अंतिम संस्कार के दौरान फिर हमला, 2 की मौत, 50 घायल

Bhilwara News: मधुमक्खियों का डबल अटैक, अंतिम संस्कार के दौरान फिर हमला, 2 की मौत, 50 घायल

Bhilwara News In Hindi: घटना ने उस समय और विकराल रूप ले लिया जब अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने दोबारा हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 19 Mar 2026 12:42 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

राजस्थान के भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ सीमा पर स्थित बेगूं उपखंड क्षेत्र के पारसोली उप तहसील के अंतर्गत कितीयास गांव में मधुमक्खियों के दोहरे हमले ने भयावह स्थिति पैदा कर दी. मंगलवार को मधुमक्खियों के हमले में गंभीर घायल हुए 80 वर्षीय जमनेश पुत्र पन्नालाल सुखवाल निवासी पारसोली की बुधवार तड़के चित्तौड़गढ़ में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई.

घटना ने उस समय और विकराल रूप ले लिया जब पारसोली श्मशान स्थल पर उनके अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने दोबारा हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

मधुमक्खी के हमले में 50 घायल

इस हमले में करीब 50 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. इनमें से 8 गंभीर घायलों को चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया, जहां 83 वर्षीय भवानी शंकर पुत्र मोहनलाल शर्मा ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि 2 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है. शेष घायलों का पारसोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कर छुट्टी दे दी गई.

घटना की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया ने प्रशासनिक एवं चिकित्सा टीम को अलर्ट किया. क्षेत्र के डॉक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ को तत्काल पारसोली भेजा गया. तहसीलदार गोपाल जीनगर व नायब तहसीलदार रामचंद्र वैष्णव भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया.

विशेष निगरानी में हुआ अंतिम संस्कार

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मृतक जमनेश सुखवाल के अंतिम संस्कार के लिए विशेष व्यवस्था की. चिकित्सा विभाग की निगरानी में कुछ लोगों को पीपीई किट पहनाकर श्मशान भेजा गया, जहां सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया गया. वहीं भवानी शंकर शर्मा का अंतिम संस्कार चित्तौड़गढ़ में किया गया. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है.

स्थानीय प्रशासन के रवैये को लेकर इलाके के लोगों में आक्रोश है. क्यूंकि सूचना के बाद काफी देर तक बचाव के कोई उपाय मौजूद नहीं था.

Input By : सुरेन्द्र सागर
और पढ़ें
Published at : 19 Mar 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Bhilwara News Bee Attack RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Bhilwara News: मधुमक्खियों का डबल अटैक, अंतिम संस्कार के दौरान फिर हमला, 2 की मौत, 50 घायल
भीलवाड़ा: मधुमक्खियों का डबल अटैक, अंतिम संस्कार के दौरान फिर हमला, 2 की मौत, 50 घायल
राजस्थान
RBSE Rajasthan Board Result 2026: राजस्थान बोर्ड रिजल्ट का इंतजार होने वाला है खत्म, आज आ सकती है नतीजे जारी होने की डेट
राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2026 का इंतजार होने वाला है खत्म, आज आ सकती है नतीजे जारी होने की डेट
राजस्थान
Jaipur News: यूजीसी नियमों पर जयपुर में सवर्ण समाज का शक्ति प्रदर्शन, 22 मार्च को सांसदों के घर घेराव का ऐलान
UGC नियमों पर जयपुर में सवर्ण समाज का शक्ति प्रदर्शन, 22 मार्च को सांसदों के घर घेराव का ऐलान
राजस्थान
LPG संकट: असर सिर्फ किचन तक नहीं, सांगनेर की 1,000 फैक्ट्रियों पर असर, मजदूरों को सता रहा कोरोना जैसा डर
LPG संकट: असर सिर्फ किचन तक नहीं, सांगनेर की 1,000 फैक्ट्रियों पर असर, मजदूरों को सता रहा कोरोना जैसा डर
Advertisement

वीडियोज

धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू: रणवीर सिंह और संजय दत्त की एक्टिंग से लेकर आदित्य धर के डायरेक्शन तक
Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
सुनवाई कर रही महिला जज पर गिरा भारी-भरकम पंखा!
इन देशों को भी ईरान ने दी धमकी, दुनिया देखेगी महायुद्ध
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने ट्रंप की खोल दी पोल, बोले- 'उन्होंने झूठ कहा, परमाणु हथियार का कोई खतरा नहीं था...'
अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने ट्रंप की खोल दी पोल, बोले- 'उन्होंने झूठ कहा, परमाणु हथियार का कोई खतरा नहीं था...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हापुड़ में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे 2 संदिग्ध गिरफ्तार, दिल्ली के मंदिरों की रेकी कर भेजे वीडियो
हापुड़ में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे 2 संदिग्ध गिरफ्तार, दिल्ली के मंदिरों की रेकी कर भेजे वीडियो
विश्व
LPG Gas Production: LPG की बादशाहत किसके पास? टॉप 10 देशों की लिस्ट में कौन-कौन, भारत का नंबर कितना?
LPG की बादशाहत किसके पास? टॉप 10 देशों की लिस्ट में कौन-कौन, भारत का नंबर कितना?
क्रिकेट
'मैंने शराब पीना छोड़ दिया, अब...', IPL 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने किया खुलासा, बताया अब क्या है सपना
'मैंने शराब पीना छोड़ दिया, अब...', IPL 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने किया खुलासा, बताया अब क्या है सपना
साउथ सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh X Review: पवन कल्याण की 'उस्ताद भगत सिंह' का चल गया जादू, लोग बोले-'ब्लॉकबस्टर है फिल्म'
पवन कल्याण की 'उस्ताद भगत सिंह' का चल गया जादू, लोग बोले-'ब्लॉकबस्टर है फिल्म'
विश्व
Trump To Iran: 'अब इजरायल हमला नहीं करेगा....मुझे पता नहीं था', कतर के गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ईरानी हमले के बाद नरम पड़े ट्रंप
'अब इजरायल हमला नहीं करेगा....मुझे पता नहीं था', कतर के गैस प्लांट पर ईरानी हमले से घबराए ट्रंप
हेल्थ
Gut Bacteria And Cancer: सावधान! आपकी आंतों में छिपा है 'कैंसर का विलेन', वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
सावधान! आपकी आंतों में छिपा है 'कैंसर का विलेन', वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
यूटिलिटी
एटीएम से कैसे रिफिल होगा आपका एलपीजी सिलेंडर, जानें किन लोगों को मिलेगा इस सुविधा का फायदा? 
एटीएम से कैसे रिफिल होगा आपका एलपीजी सिलेंडर, जानें किन लोगों को मिलेगा इस सुविधा का फायदा? 
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
ENT LIVE
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Embed widget