UGC नियमों पर जयपुर में सवर्ण समाज का शक्ति प्रदर्शन, 22 मार्च को सांसदों के घर घेराव का ऐलान

यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के नियमों में प्रस्तावित बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से एक दिन पहले राजधानी जयपुर में सवर्ण समाज के संगठनों ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया. शहर के फुटबॉल मैदान में आयोजित इस महापंचायत में हजारों की संख्या में लोग जुटे और सरकार के खिलाफ नाराजगी खुलकर सामने आई.

इस महापंचायत का नेतृत्व करणी सेना ने किया, जिसमें अलग-अलग संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए. मंच से लगातार यह संदेश दिया गया कि यूजीसी के नए नियम सवर्ण समाज के हितों के खिलाफ हैं और इन्हें किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट और सरकार को चेतावनी

महापंचायत में साफ तौर पर चेतावनी दी गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट नए नियमों को पूरी तरह रद्द नहीं करता या सरकार अगले तीन दिनों में इन्हें वापस नहीं लेती, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. इसके तहत 22 मार्च (रविवार) को देशभर में सांसदों के घरों का घेराव करने का ऐलान किया गया है.

देशभर में प्रदर्शन की तैयारी

सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी सांसदों के घरों के बाहर प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई है. करणी सेना और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता उन राज्यों में भी जाएंगे, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. वहां सवर्ण समाज को बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए जागरूक किया जाएगा और लोगों को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी.

महापंचायत में शांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी समेत कई संत-महात्मा भी शामिल हुए. संतों ने भी इस मुद्दे को लेकर आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया और कहा कि यह सिर्फ नियमों का मामला नहीं, बल्कि समाज के भविष्य का सवाल है.

महापंचायत में मौजूद वक्ताओं का कहना था कि यूजीसी के नए नियम लागू होने से सवर्ण समाज के बच्चों के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा. इसलिए यह लड़ाई अब सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी. जयपुर की इस महापंचायत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है.