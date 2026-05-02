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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan Weather: मौसम का बड़ा यू-टर्न, आंधी के बाद झमाझम बारिश, 20 जिलों में येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: मौसम का बड़ा यू-टर्न, आंधी के बाद झमाझम बारिश, 20 जिलों में येलो अलर्ट

Rajasthan Weather News: जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में अचानक मौसम बदल गया है. तेज आंधी के बाद झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आई है. अगले 2–3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 02 May 2026 04:57 PM (IST)
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राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है. शनिवार (2 मई) को दोपहर बाद से ही आसमान में बादल छा गए और फिर तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. जयपुर में पिछले करीब दो घंटे से लगातार बारिश हो रही है. कभी हल्की फुहार तो कभी मध्यम बारिश का दौर देखने को मिला, जिससे शहर का मौसम पूरी तरह बदल गया.

बारिश से पहले तेज आंधी चली, जिसकी वजह से कई इलाकों में पेड़ और होर्डिंग्स गिरने की खबरें सामने आई हैं. कुछ जगहों पर यातायात भी प्रभावित हुआ. इसके बाद शुरू हुई बारिश ने गर्मी से परेशान लोगों को राहत जरूर दी, लेकिन कई सड़कों पर हल्का जलभराव भी देखने को मिला.

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तापमान में गिरावट, लेकिन बढ़ी उमस

बारिश के चलते तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है. पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है. हालांकि, बारिश के बाद हवा में नमी बढ़ने से उमस भी महसूस की जा रही है. यानी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन उमस ने थोड़ी परेशानी भी बढ़ाई है.

मौसम विभाग के मुताबिक, यह बदलाव अभी कुछ दिन और बना रहेगा. अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. इतना ही नहीं, पूरे मई महीने में करीब 10 से 12 दिन ऐसे रह सकते हैं जब मौसम इसी तरह करवट लेगा.

येलो अलर्ट जारी, सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने राज्य के करीब 20 जिलों के लिए आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. लोगों को सलाह दी गई है कि तेज हवाओं और बारिश के दौरान सावधानी बरतें और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें.

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मौसम में आए इस बदलाव का असर लोगों के मूड पर भी दिखा. सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए कई लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों और पार्कों में घूमते नजर आए. कुल मिलाकर, तपती गर्मी के बीच यह मौसम लोगों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 02 May 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Weather RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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