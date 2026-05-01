शादी की खुशियां मातम में बदलीं, भरतपुर में पति ने पत्नी को मारी गोली, फिर खुद भी दे दी जान

राजस्थान के भरतपुर जिले से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं. रूपबास थाना क्षेत्र के सिंघावली गांव में चल रहे एक लग्न समारोह के दौरान एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली. इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है.

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का रहने वाला राघवेंद्र पेशे से ट्रक ड्राइवर था. उसकी पत्नी राधिका (शादी को 4 साल हो चुके हैं) भरतपुर के सिंघावली गांव में अपने चाचा की लड़की के लग्न समारोह में शामिल होने आई थी. बताया जा रहा है कि राधिका बिना अनुमति के इस शादी समारोह में आ गई थी, जिससे उसका पति राघवेंद्र काफी नाराज था. इसी बात को लेकर समारोह के दौरान ही पति-पत्नी के बीच जोरदार कहासुनी हो गई.

कमरे में ले जाकर मारी गोली, फिर खुद को उड़ाया

विवाद इतना बढ़ गया कि राघवेंद्र गुस्से में अपनी पत्नी राधिका को घसीटते हुए एक कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर लिया. इसके बाद उसने राधिका को गोली मार दी. पत्नी को गोली मारने के तुरंत बाद राघवेंद्र ने उसी हथियार से खुद को भी गोली मार ली.

खून से लथपथ पड़े थे दोनों

गोली चलने की जोरदार आवाज सुनकर समारोह में मौजूद राधिका के परिजन तुरंत कमरे की तरफ भागे. जब उन्होंने कमरे का गेट तोड़ा, तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. पति-पत्नी दोनों खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे. आनन-फानन में परिजनों ने दोनों को रूपबास अस्पताल पहुंचाया.

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पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद पति राघवेंद्र को मृत घोषित कर दिया. वहीं, पत्नी राधिका की हालत बेहद नाजुक होने के कारण उसे प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर के जिला RBM अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. दंपती का एक 3 साल का मासूम बेटा भी है, जिसके सिर से पिता का साया उठ गया है.

पुलिस कर रही मामले की जांच

इस पूरी घटना पर रूपबास के सीओ (CO) नीरज भारद्वाज ने बताया कि सिंघावली गांव में शादी समारोह के दौरान पति-पत्नी में विवाद की सूचना मिली थी, जिसके बाद पति ने पत्नी को गोली मारकर खुद आत्महत्या कर ली. पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

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