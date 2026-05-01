Jodhpur News: ठंडे पानी के लिए खूनी जंग! जोधपुर की भीषण गर्मी में पेट्रोल पंप बना अखाड़ा

जोधपुर में इन दिनों सूरज आग उगल रहा है. तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और सुबह की पहली किरण के साथ ही गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाने लगती है. ऐसे हालात में एक-एक बूंद ठंडा पानी किसी राहत से कम नही लेकिन, इसी राहत ने अब खूनी झगड़े का रूप ले लिया.

दरअसल, 29 अप्रैल की शाम शहर के एक पेट्रोल पंप पर लगी ठंडे पानी की मशीन के पास एक युवक पानी पी रहा था. तभी वहां एक ऑटो चालक युवक पहुंचा. उसने पहले युवक को हटाकर खुद पानी पीने की कोशिश की. बस यहीं से शुरू हुई कहासुनी, जो कुछ ही पलों में बेकाबू हो गई.

देखते ही देखते बना रणभूमि

बहस इतनी बढ़ी कि दोनों युवक आपस में भिड़ गए. पेट्रोल पंप का परिसर देखते ही देखते ‘अखाड़ा’ बन गया. दोनों ने एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाने शुरू कर दिए. आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे, जबकि एक युवक मारपीट में बुरी तरह घायल होकर खून से लथपथ हो गया.

CCTV में कैद, सोशल मीडिया पर वायरल

पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे मामूली बात ने हिंसक रूप ले लिया.

पुलिस हरकत में, आरोपियों की तलाश

घटना की सूचना मिलते ही उदय मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. सब-इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. वीडियो के आधार पर दोनों युवकों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है.

गर्मी बढ़ी तो गुस्सा भी हाई

लगातार बढ़ती गर्मी और पानी की कमी ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया है. छोटी-छोटी बातों पर विवाद अब हिंसा का रूप लेने लगे हैं. यह घटना इस बात का उदाहरण है कि कैसे तपती गर्मी में इंसानी गुस्सा भी उबाल मारने लगता है.