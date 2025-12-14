जयपुर: नाइट क्लब में युवती से दरिंदगी, प्राइवेट रूम ऑफर के बाद हिंसा, पति गंभीर रूप से घायल

राजधानी जयपुर के अशोक नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक नाइट क्लब में युवती से छेड़छाड़ और उसके पति के साथ बेरहमी से मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना 10 दिसंबर की देर रात की बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने नाइट क्लब के मालिक और बाउंसरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए अशोक नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है. इस घटना के बाद राजधानी की नाइट लाइफ और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

क्या है पूरा मामला?

एफआईआर के अनुसार, झोटवाड़ा निवासी इरम शेख 10 दिसंबर की रात अपने पति नावेद उस्मानी के साथ अशोक नगर इलाके में स्थित ‘क्लब अल्फा’ गई थीं. क्लब में प्रवेश के बाद दोनों रेस्टोरेंट एरिया में खाने के लिए बैठे थे. इसी दौरान एक वेटर उनकी टेबल पर आया और क्लब मालिक भरत टांक का मोबाइल नंबर लिखा हुआ कागज देकर बताया कि क्लब ओनर उन्हें प्राइवेट रूम में मिलना चाहते हैं. युवती ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया.

आरोप है कि कुछ समय बाद जब इरम शेख वॉशरूम की ओर गईं, तो वहां क्लब ओनर भरत टांक, क्लब मैनेजर दीपक और कुछ बाउंसरों ने उन्हें घेर लिया. युवती का आरोप है कि आरोपियों ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं और जब उसने विरोध करते हुए शोर मचाया तो स्थिति और बिगड़ गई. युवती की चीख-पुकार सुनकर उसका पति नावेद उस्मानी मौके पर पहुंचा और आरोपियों का विरोध किया.

क्लब ओनर ने पति के साथ की मारपीट- इरम शेख

पीड़िता इरम शेख का कहना है कि पति के विरोध करने पर क्लब ओनर, मैनेजर और बाउंसरों ने मिलकर उस पर सरियों से हमला कर दिया. बेरहमी से की गई मारपीट में युवक का पैर टूट गया. हमले के बाद आरोपियों ने उनकी कार में भी तोड़फोड़ की. घायल अवस्था में युवक को पुलिस कंट्रोल रूम की मदद से जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके पैर में दो जगह फ्रैक्चर होने की पुष्टि की है.

पीड़िता की शिकायत पर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

मामला दर्ज होने के बाद अशोक नगर थाना एसीपी बलराम चौधरी ने बताया कि यह घटना 10 दिसंबर की देर रात की है और इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने घटनास्थल और क्लब परिसर के सीसीटीवी फुटेज जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही सभी आरोपियों की कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच की जा रही है.

एसीपी ने बताया कि फिलहाल पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने राजधानी के नाइट क्लबों की सुरक्षा व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है.

