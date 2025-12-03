आ गई ठंड! राजस्थान के इन जिलों में शीतलहर का अलर्ट, कोहरे बढ़ेगा और घटेगा तापमान

राजस्थान में सर्दी का दौर अब शुरू हो चुका है. उत्तर भारत में चलने वाली बर्फ़ीली हवाओं का असर अब प्रदेश के उत्तर-पूर्वी ज़िलों में दिखाई देने लगा है. दिसंबर के पहले सप्ताह से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने लगी है. गुरुवार से शेखावाटी इलाक़े के चूरू, सीकर ज़िलों में शीतलहर का असर बताया गया है. मौसम विभाग के अनुसार इन ज़िलों में ठंडी हवाएं अपना असर दिखाएंगी, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने यहां यलो अलर्ट जारी किया है.

न्यूनतम तापमान में गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार शेखावाटी इलाक़े में सुबह और शाम कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है. अगले 3 दिन, 4, 5 और 6 दिसंबर को इन इलाकों में ठंड अपना असर दिखाएगी, जिसके चलते न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखी जाएगी. वहीं, सीकर में हल्की बारिश के बाद मंगलवार रात को तापमान तीन डिग्री तक पहुं च गया. सर्द हवाओं ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और अब सुबह और शाम लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई देने लगे हैं.

कोहरे का असर और विजिबिलिटी में कमी

मौसम विभाग की कड़ाके की सर्दी की चेतावनी के बीच कई ज़िलों में सुबह कोहरे का असर भी दिखाई दिया. सीकर, नागौर सहित शेखावाटी के इलाकों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी घटी है. सीकर ज़िले के फ़तेहपुर में 6.6, गंगानगर में 6.9, चूरू में 9, बीकानेर 9.3, अलवर में 8 और जैसलमेर में 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. मंगलवार से उत्तर-पूर्वी ज़िलों सहित कई ज़िलों में दिन में भी ठंड का असर दिखाई दिया, जिसके चलते अधिकतम तापमान में भी गिरावट हुई है.

शीतलहर और कोहरे के चलते राजस्थान में ठंड बढ़ेगी

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शीतलहर और कोहरे के कारण राजस्थान के कई क्षेत्रों में सर्दी का असर और बढ़ेगा. फतेहपुर में अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 5.6 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं सीकर में अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री रहा. शेखावाटी क्षेत्र और माउंट आबू में ठंड का प्रभाव सबसे ज्यादा महसूस होगा.