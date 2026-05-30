डूंगरपुर के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, महिला को चढ़ाई 2 महीने पुरानी एक्सपायरी ड्रिप
Dungarpur News In Hindi: डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक महिला को 2 महीने पुरानी एक्सपायरी ड्रिप चढ़ा दी गई. गनीमत रही कि पति ने समय रहते ड्रिप देख ली, जिससे हादसा टल गया.
राजस्थान के डूंगरपुर स्थित श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल (मेडिकल कॉलेज) में स्वास्थ्य कर्मियों की घोर लापरवाही सामने आई है. अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज को दो महीने पहले एक्सपायरी हो चुकी ड्रिप चढ़ा दी गई, जिससे मरीज की जान खतरे में पड़ गई.
एक्सपायरी ड्रिप चढ़ाकर जोखिम में डाली जान
27 मई को पेट के तेज दर्द के शिकायत पर राजपुर निवासी 30 वर्षीय अपेक्षा यादव को अपेंडिक्स की समस्या बताकर सर्जिकल महिला वार्ड में भर्ती कराया गया था. शुक्रवार सुबह नर्सिंग स्टाफ ने महिला को सोडियम क्लोराइड ग्लुकोज की ड्रिप चढ़ाई. सुबह साढ़े सात बजे जब महिला के पति और नगर परिषद के पूर्व पार्षद नरेश यादव अस्पताल पहुंचे तो उनकी नजर ड्रिप पर पड़ी. ड्रिप पर साफ नजर आ रहा था कि एक्सपायरी डेट मार्च 2026 की है, जबकि मौजूदा समय मई 2026 चल रहा है. इसके बाद तुरंत ड्रिप हटाई गई.
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परिवार में आक्रोश, अस्पताल प्रशासन में हड़कंप
इस घटना से पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर तीखा आक्रोश जताया है. नरेश यादव ने कहा कि अगर समय रहते ड्रिप पर नजर न पड़ती तो उनकी पत्नी की जान जा सकती थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल उप अधीक्षक ने तुरंत जांच कमेटी गठित कर दी है. कमेटी लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की भूमिका की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी.
डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की यह घटना स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है. जहां एक ओर सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करती है, वहीं जिला अस्पताल में दवाओं की एक्सपायरी चेक किए बिना मरीजों को दी जा रही है. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और अस्पताल में दवाओं एवं ड्रिप्स की गुणवत्ता जांच के लिए सख्त प्रोटोकॉल लागू किए जाएं.
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