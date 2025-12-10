6 दिन... 4 बार धमकियां! किसके टारगेट पर है राजस्थान हाई कोर्ट? फिर बम से उड़ाने की चेतावनी

राजस्थान हाई कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. तीन दिन में यह लगातार तीसरी बार है जब हाई कोर्ट को बम की धमकी का मेल आया है. लगातार तीन दिन से कोर्ट परिसर में हाई सिक्योरिटी के साथ सघन चेकिंग की प्रक्रिया चल रही है. इतना ही नहीं, बीते 6 दिन में यह कोर्ट को मिली चौथी धमकी है.

धमकी मिलने के बाद फिर हड़कंप मचा और मौके पर पुलिस, एटीएस और बॉम्ब स्क्वॉड आए. कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और फिर से कोने-कोने पर सर्च ऑपरेशन चला. फिलहाल, गनीमत की बात यह है कि पुलिस ने अब तक कुछ संदिग्ध नहीं पाया है और कोर्ट कैंपस को रोजाना के काम के लिए क्लियर कर दिया गया है.

बार-बार हाई कोर्ट की सुरक्षा को चुनौती क्यों?

चिंता की बात यह है कि अब तक मेल करने वाले सोर्स का पता नहीं चल सका है. तीन दिन से लगातार हाई कोर्ट की सुरक्षा को चुनौती दी जा रही है, लेकिन पुलिस अब तक धमकी देने वाले का पता नहीं लगा सकी है. साइबर पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर कार्रवाई कर रही है.

सेंट्रल एजेंसी की ली जाएगी मदद

धमकी भरा ईमेल आने के बाद अदालतों यानी कोर्ट रूम्स को भी खाली करा दिया गया था, जिससे तीसरे दिन भी मुकदमों की सुनवाई प्रभावित हो रही है. लगातार हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का मैसेज आने से सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल. पुलिस अफसरों का कहना है कि इस मामले में अब केंद्रीय एजेंसियों की भी मदद ली जाएगी.

वकीलों ने जताई नाराजगी

6 दिन में चौथी बार बम की धमकी मिलने के बाद वकीलों ने काफी नाराजगी जताई है. वकीलों का कहना है कि इस बारे में प्रशासन और सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए.

यह भी पढ़ें: Rajasthan News: खाटू श्याम जा रहे यात्री दुर्घटना का शिकार, जयपुर बीकानेर NH पर ट्रक से टकराई बस, 3 की मौत