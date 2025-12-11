राजस्थान: कांग्रेस MLA रुपिंदर सिंह कुन्नर गिरफ्तार, शांति भंग करने का आरोप

राजस्थान के हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध अब उग्र रूप लेता जा रहा है. इस घटना के विरोध में गुरुवार (11 दिसंबर) को कांग्रेस जिलाध्यक्ष और करणपुर विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर (रूबी कुन्नर) ने अपने समर्थकों और बड़ी संख्या में किसानों के साथ राठीखेड़ा की ओर कूच किया. इस दौरान विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर का काफिला जैसे ही घमुड़वाली (बीझबायला क्षेत्र) के पास पहुंचा, वहां पहले से तैनात भारी पुलिस बल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बैरिकेडिंग कर रखी थी. लाठीचार्ज के विरोध में किसानों की ओर से विरोध जताया जा रहा था.

बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े किसान

प्रदर्शन के बीच पुलिस की नाकाबंदी के बावजूद, विधायक कुन्नर और आक्रोशित किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की और आगे बढ़ने की कोशिश की. माहौल को तनावपूर्ण होता देख पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए.

शांति भंग के आरोप में गिरफ्तारी

इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा. स्थिति को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने करणपुर विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर को हिरासत में ले लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया. उनकी गिरफ्तारी के बाद समर्थकों में रोष और बढ़ गया है.

घटनास्थल पर तैनात अतिरिक्त पुलिस बल

प्रदर्शन के बीच घटनास्थल पर प्रशासन की ओर से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है. किसी भी तरह की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के आला अधिकारी लगातार मामले की जानकारी ले रहे हैं.

घटनास्थल से पुलिस द्वारा कई लोगों को हिरासत में लिया गया है. इन सभी को शांति भंग करने के आरोपों के बीच हिरासत में लिया गया है. किसानों पर लाठीचार्ज के पुलिस बल अलर्ट मोड पर है. पुलिस की ओर से की गई लाठीचार्ज पर किसानों में भारी नाराजगी देखी जा रही है.