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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानउत्तराखंड-गुजरात के बाद अब राजस्थान में भी लागू होगा UCC, बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान

उत्तराखंड-गुजरात के बाद अब राजस्थान में भी लागू होगा UCC, बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान

Rajasthan UCC: यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनी एक हाई-पावर्ड कमिटी ने ऑनलाइन पोर्टल और लोगों से बातचीत के जरिए 19 अहम सवालों पर राय मांगी है. इस बीच मदन राठौड़ ने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया.

Written By : पवन कुमार गौड |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 10 Jul 2026 12:19 PM (IST)
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यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) बिल लाने से पहले, राजस्थान सरकार ने प्रस्तावित कानून को बेहतर बनाने के लिए जनता से सुझाव मंगाना शुरू कर दिया है. यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनी एक हाई-पावर्ड कमिटी ने ऑनलाइन पोर्टल और लोगों से बातचीत के जरिए 19 अहम सवालों पर राय मांगी है.

इस बीच राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ का यूसीसी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, "राजस्थान में भी यूसीसी लाने की तैयारी है, उसके लिए हम जिन राज्यों में ड्राफ्ट बना है उसको देख रहे हैं और जनता से सुझाव ले रहे हैं." कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राठौड़ ने कहा, "कांग्रेस सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रही है.

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राजस्थान यूसीसी पैनल ने 19 सवालों पर मांगी राय

यूसीसी पर लोगों की राय को शामिल करते हुए ड्राफ्ट बिल को राजस्थान विधानसभा के अगले सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है. विचार किए जा रहे अहम प्रस्तावों में से एक, लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, है.

कमिटी ने इस बात पर भी लोगों की राय मांगी है कि क्या लिव-इन रिलेशनशिप खत्म होने पर तलाक से जुड़े कानूनी नियम लागू होने चाहिए. सवाल-जवाब की लिस्ट में शादी, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकारों से जुड़े कई सवाल शामिल हैं, जिनमें लिव-इन रिलेशनशिप पर खास ध्यान दिया गया है.

यूसीसी को लेकर कांग्रेस नहीं दे रही सुझाव

मदन राठौड़ ने कहा, "कांग्रेस कोई सुझाव नहीं दे रही है. कांग्रेस जिस समझ की राजनीति करती है उसको भी अब समझना होगा. कांग्रेस को सिर्फ देश पर कब्जा करना है, जनसंख्या बढ़ाओ इस सोच से काम नहीं चलेगा." उन्होंने कहा, "राजस्थान में जल्दी ही यूसीसी लागू करेंगे.

राम मंदिर मामले पर बोलते हुए कहा, "कांग्रेस ने तो हमेशा विरोध किया, इसलिए उनको बोलने का अधिकार ही नहीं. साथ ही अखिलेश यादव पर कहा कि उनके पिताजी ने रामभक्तों पर गोली चलवाई, अखिलेश यादव ने राम मंदिर में एक ईंट नहीं लगवाई वो किस मुंह से राम मंदिर की बात कर रहे हैं.

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About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 10 Jul 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
BJP UCC Madan Rathore RAJASTHAN NEWS
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