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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: गौशाला में पहल, गायों के लिए लगी पानी की ऑटोमैटिक मशीन, अस्पताल भी संचालित

Jaipur News: गौशाला में पहल, गायों के लिए लगी पानी की ऑटोमैटिक मशीन, अस्पताल भी संचालित

Jaipur News In Hindi: जयपुर स्थित दुर्गापुरा गौशाला में गायों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम हैं. ऑटोमेटिक फुहारों, बड़े पंखों व एग्जॉस्ट से उन्हें राहत दी जा रही है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 09 Jul 2026 07:09 PM (IST)
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पिंक सिटी जयपुर में मानसून की बारिश ने अभी तक सही ढंग से दस्तक नहीं दी है. आसमान से बरसती आग और उमस भरी गर्मी ने इंसानों के साथ-साथ पशु-पक्षियों को भी बेहाल कर दिया है. ऐसे में शहर के दुर्गापुरा इलाके में स्थित एक गौशाला ने मिसाल पेश करते हुए करीब 300 गायों को गर्मी से बचाने के लिए एक अनूठी पहल की है.

गौशाला में गायों के लिए लगाए गए कूलर जब गर्मी में बेअसर साबित हुए, तो संचालकों ने एक नया तरीका निकाला. यहां पहली बार रबर के पाइप और ऑटोमेटिक मशीन के जरिए गायों पर पूरे दिन बेहद धीमी रफ्तार में पानी की रिमझिम फुहारें डालने की व्यवस्था की गई है. इस तकनीक से न सिर्फ गायों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिल रही है, बल्कि गौशाला के अंदर का तापमान भी 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है.

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पंखे, बिना बिजली के चलने वाले एग्जॉस्ट और अस्पताल

गायों को बीमार होने से बचाने के लिए गौशाला में कई अन्य इंतजाम भी किए गए हैं:

  • बड़े पंखे और एग्जॉस्ट: पानी की फुहारों के साथ-साथ बड़े आकार के पंखे लगाए गए हैं. टीन शेड को नए सिरे से तैयार कराकर उनमें बिना बिजली के चलने वाले 'ऑटोमैटिक एग्जॉस्ट' फिट किए गए हैं.
  • 24 घंटे अस्पताल: गौशाला में अब पूरे वक्त एक अस्पताल भी संचालित हो रहा है, जहां पशु चिकित्सकों द्वारा रोजाना गायों का चेकअप किया जाता है.

पक्षियों को भी मिला सुकून का आशियाना

दुर्गापुरा इलाके की इस गौशाला में किए गए इन खास इंतजामों से वहां का वातावरण इतना खुशनुमा और ठंडा हो गया है कि अब बड़ी संख्या में पक्षी भी चिलचिलाती धूप और गर्मी से बचने के लिए दिनभर यहीं डेरा डाले रहते हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 09 Jul 2026 07:06 PM (IST)
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