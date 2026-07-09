Jaipur News: गौशाला में पहल, गायों के लिए लगी पानी की ऑटोमैटिक मशीन, अस्पताल भी संचालित

पिंक सिटी जयपुर में मानसून की बारिश ने अभी तक सही ढंग से दस्तक नहीं दी है. आसमान से बरसती आग और उमस भरी गर्मी ने इंसानों के साथ-साथ पशु-पक्षियों को भी बेहाल कर दिया है. ऐसे में शहर के दुर्गापुरा इलाके में स्थित एक गौशाला ने मिसाल पेश करते हुए करीब 300 गायों को गर्मी से बचाने के लिए एक अनूठी पहल की है.

गौशाला में गायों के लिए लगाए गए कूलर जब गर्मी में बेअसर साबित हुए, तो संचालकों ने एक नया तरीका निकाला. यहां पहली बार रबर के पाइप और ऑटोमेटिक मशीन के जरिए गायों पर पूरे दिन बेहद धीमी रफ्तार में पानी की रिमझिम फुहारें डालने की व्यवस्था की गई है. इस तकनीक से न सिर्फ गायों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिल रही है, बल्कि गौशाला के अंदर का तापमान भी 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है.

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पंखे, बिना बिजली के चलने वाले एग्जॉस्ट और अस्पताल

गायों को बीमार होने से बचाने के लिए गौशाला में कई अन्य इंतजाम भी किए गए हैं:

बड़े पंखे और एग्जॉस्ट: पानी की फुहारों के साथ-साथ बड़े आकार के पंखे लगाए गए हैं. टीन शेड को नए सिरे से तैयार कराकर उनमें बिना बिजली के चलने वाले 'ऑटोमैटिक एग्जॉस्ट' फिट किए गए हैं.

24 घंटे अस्पताल: गौशाला में अब पूरे वक्त एक अस्पताल भी संचालित हो रहा है, जहां पशु चिकित्सकों द्वारा रोजाना गायों का चेकअप किया जाता है.

पक्षियों को भी मिला सुकून का आशियाना

दुर्गापुरा इलाके की इस गौशाला में किए गए इन खास इंतजामों से वहां का वातावरण इतना खुशनुमा और ठंडा हो गया है कि अब बड़ी संख्या में पक्षी भी चिलचिलाती धूप और गर्मी से बचने के लिए दिनभर यहीं डेरा डाले रहते हैं.

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