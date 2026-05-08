राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 की नियुक्तियां रद्द, अब क्या होगा? सरकार ने लिया ये फैसला

राजस्थान सरकार ने साल 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द कर दिया है. इस फैसले के तहत भर्ती प्रक्रिया के जरिए चयनित हुए 859 सब इंस्पेक्टर्स की नियुक्तियां खत्म हो गई हैं. सरकार की सिफारिश को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) ने मंजूरी दे दी है और अब पूरी भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से कराई जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई को अपने फैसले में भर्ती रद्द रखने के आदेश को बरकरार रखा था और हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले पर मुहर लगाई थी. इसके बाद राज्य सरकार ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया.

नई परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित की जाएगी. इसमें केवल वही 3.83 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने 2021 भर्ती के दोनों पेपर दिए थे. नए उम्मीदवारों को इस भर्ती प्रक्रिया में मौका नहीं मिलेगा. भर्ती प्रक्रिया के तहत 16 मई से 30 मई 2026 तक आवेदन संशोधन का मौका दिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पत्राचार का पता अपडेट कर सकेंगे.

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पात्रता 2021 की मूल भर्ती शर्तों के आधार पर

आवेदन संशोधन से पहले OTR KYC पूरा करना अनिवार्य होगा. जिन अभ्यर्थियों ने अपनी SSO ID बदली है, वे “Fetch Application Form” विकल्प के जरिए पुराना डेटा ट्रांसफर कर सकेंगे.

RPSC के मुताबिक लाइव फोटो, सिग्नेचर और अंगूठे का निशान OTR से स्वतः फेच होंगे. यहां तक कि जिन अभ्यर्थियों को कोई बदलाव नहीं करना है, उन्हें भी एडिट मोड में जाकर सहमति और घोषणा देनी होगी. फाइनल सब्मिट के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP का सत्यापन जरूरी होगा.

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निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. आयु सीमा, आरक्षण और शैक्षणिक योग्यता की पात्रता 2021 की मूल भर्ती शर्तों के आधार पर ही तय की जाएगी.