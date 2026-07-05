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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानCM भजन लाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में सनसनी, आधे घंटे में दो व्यापारियों पर गोलीबारी

CM भजन लाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में सनसनी, आधे घंटे में दो व्यापारियों पर गोलीबारी

Bharatpur News In Hindi: भरतपुर में आधे घंटे में दो व्यापारियों पर गोलीबारी, लूट के इरादे से हमला। 6 घायल, पुलिस छानबीन में जुटी। गहलोत ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 05 Jul 2026 01:43 PM (IST)
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राजस्थान के भरतपुर में एक ही रात में आधे घंटे के अंदर दो व्यापारियों पर गोलीबारी की दो अलग-अलग घटनाएं हुई हैं. भरतपुर जिला मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का गृह जिले है और इन घटनाओं से पूरे शहर में दहशत का माहौल है. यह दोनों वारदातें लूट के इरादे से की गईं.

किराना व्यापारी प्रमोद मित्तल अपने बेटे निशांक मित्तल के साथ बाइक पर जा रहे थे. बदमाशों ने उनका पीछा किया और तीन राउंड फायरिंग कर दी. गोली प्रमोद मित्तल के गले में लगी. बदमाश करीब 60 हजार रुपये से भरा बैग लूटकर फरार हो गए. घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

दूसरी घटना सुभाष नगर में

करीब आधे घंटे बाद बर्तन कारोबारी चंद्रभान पर बदमाशों ने हमला किया. लूट के इरादे से आए बदमाशों ने उनके पेट में गोली मार दी और पांच लाख रुपये से भरा बैग छीनने की कोशिश की. लेकिन गंभीर घायल होने के बावजूद चंद्रभान ने बैग नहीं छोड़ा. बदमाश बिना नकदी लिए भाग निकले.

व्यापारियों में दहशत

दोनों घटनाओं से व्यापारियों और आम लोगों में भारी आक्रोश है. लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है. लोगों ने बदमाशों के जल्द गिरफ्तार की मांग की है.

कानून व्यवस्था की चरमराहट का प्रमाण है

भरतपुर एसपी राजेश मीणा ने बताया कि बदमाशों की तलाश के लिए 10 अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है. दोनों मामलों में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. उधर घटनाओं को लेकर विपक्ष सक्रिय हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में 30 मिनट के भीतर दो व्यापारियों पर फायरिंग होना कानून व्यवस्था की चरमराहट का प्रमाण है. उन्होंने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया.

प्रशासन की चुनौती

भरतपुर पुलिस ने आश्वासन दिया है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. लेकिन लगातार हो रही ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 05 Jul 2026 01:43 PM (IST)
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Bharatpur News RAJASTHAN NEWS
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