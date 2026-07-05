जयपुर स्थापना के 300 साल पूरे होने पर होगा भव्य उत्सव, सरकार ने बनाया ये खास प्लान

गुलाबी नगर जयपुर अपनी स्थापना के 300 साल पूरे करने जा रहा है. इस ऐतिहासिक मौके को राजस्थान सरकार बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी में जुट गई है. सरकार इसे सिर्फ एक जश्न तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे पर्यटन, संस्कृति और विरासत को दुनिया के सामने पेश करने का बड़ा अवसर मान रही है.

जयपुर स्थापना के 300 वर्ष पूरे होने के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर उपमुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में प्रस्तावित आयोजनों की तैयारियों और विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई. इस दौरान शासन सचिव शुचि त्यागी, पर्यटन आयुक्त रुक्मणि रियाड़ समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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हेरिटेज ब्रांडिंग पर रहेगा खास फोकस

बैठक में दिया कुमारी ने कहा कि जयपुर के 300 वर्ष पूरे होना सिर्फ राजधानी के लिए नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए जयपुर की हेरिटेज ब्रांडिंग को नई पहचान दी जाए.

साथ ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जो देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करें और राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और विरासत को वैश्विक मंच पर मजबूती से पेश करें.

पर्यटन को मिलेगा नया बढ़ावा

सरकार का मानना है कि 300वें स्थापना वर्ष के आयोजन से राज्य के पर्यटन क्षेत्र को नई गति मिलेगी. ऐतिहासिक इमारतों, कला, लोक संस्कृति, हस्तशिल्प और पारंपरिक आयोजनों को बड़े स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा. इससे स्थानीय पर्यटन कारोबार के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है.

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राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि जयपुर की 300वीं वर्षगांठ को अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन बनाया जाए. इसके जरिए जयपुर की ऐतिहासिक विरासत, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक पहचान को दुनिया भर में नई पहचान मिले. सरकार का कहना है कि यह आयोजन राजस्थान को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.