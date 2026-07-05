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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर में कैलाश विजयवर्गीय का विपक्ष पर तीखा हमला, कहा- 'जब देश को उनकी जरूरत...'

जोधपुर में कैलाश विजयवर्गीय का विपक्ष पर तीखा हमला, कहा- 'जब देश को उनकी जरूरत...'

Jodhpur News In Hindi: कैलाश विजयवर्गीय ने जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खूब तारीफ की. साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला बोला.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 05 Jul 2026 02:38 PM (IST)
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  • राहुल गांधी गंभीर नेता नहीं, जनता उन्हें अनदेखा करती.

मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास एंव संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार को राजस्थान के जोधपुर में विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'कलदार सिक्के' बताया. उन्होंने कहा कि खरे सिक्के की खनक कभी खत्म नहीं होती और देश की जनता का भरोसा आज भी मोदी-योगी के नेतृत्व पर कायम है.

मीडिया से बातचीत में विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति देशभर में लोगों का जबरदस्त आकर्षण है. जो भी व्यक्ति देशहित में काम करना चाहता है, वो मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहता है. उन्होंने दावा किया कि यही वजह है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं.

मोदी-योगी को बताया कलदार सिक्के 

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से निकाली जा रही राम यात्रा और आगामी विधानसभा चुनाव पर पूछे गए सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "जो कलदार सिक्का होता है, वो हमेशा खनकता है. मोदी और योगी दोनों ऐसे ही कलदार सिक्के हैं और उनकी खनक आगे भी सुनाई देती रहेगी." उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी.

सपा पर साधा निशाना

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि "जो लोग कभी राम भक्तों पर गोली चलाने वालों की राजनीति करते थे, यदि आज राम-राम जप रहे हैं तो यह बदलते राजनीतिक माहौल का संकेत है. सनातन का विरोध करने वाले देश का नेतृत्व नहीं कर सकते."

इसके अलावा राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा. विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी गंभीर नेता नहीं हैं और जब देश को उनकी जरूरत होती है, तब वो विदेश चले जाते हैं. इसलिए जनता भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 05 Jul 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
कैलाश विजयवर्गीय PM Modi Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
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