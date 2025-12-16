जयपुर: क्रिएटर्स के लिए पहला रील्स महोत्सव, रील बनाने पर थाईलैंड ट्रिप जीतने का मौका

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर्स की रचनात्मकता को मंच देने के लिए गुलाबी नगरी जयपुर में रील्स महोत्सव आयोजित हो रहा है. 15 दिनों के इस महोत्सव में रील्सबाजों को जयपुर की विरासत, कला और संस्कृति को दिखाने वाले खजाना महल को आधार बनाकर रील्स तैयार करनी होगी.

विजेताओं को थाईलैंड की ट्रिप के साथ ही कई दूसरे इनाम जीतने के भी मौके मिलेंगे. दावा किया जा रहा है कि रील्स बनाने वालों के लिए देश में यह पहला महोत्सव हो रहा है. राजस्थान का हेरिटेज जहां गौरवमयी इतिहास के साथ विरासत को संजोकर रखने का संदेश देता है. यहां की कला और संस्कृति इस राज्य को समूची दुनिया में अलग पहचान दिलाती है.

कला और संस्कृति की मिसाल है खजाना महल

राजस्थान की इसी विरासत, कला और संस्कृति की जीती-जागती मिसाल राजधानी जयपुर का खजाना महल है. यह जहां राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मुहैया कराता है. यहां की परंपराओं और संस्कृति से भी रूबरू कराता है. यहां रोजाना हजारों की संख्या में देश-विदेश से पर्यटक आते हैं.

महल प्रशासन ने किया महोत्सव के आयोजन का ऐलान

खजाना महल प्रशासन ने 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक राष्ट्रीय स्तर के रील्स महोत्सव के आयोजन का ऐलान किया है. इसमें देश भर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और शौकिया रील्स बनाने वाले दूसरे लोगों को आमंत्रित किया गया है. उनके लिए यहां कई कार्यक्रम आयोजित होंगे तो साथ ही एक-दूसरे से रूबरू होने का मौका भी मिलेगा. इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स को खजाना महल को बेस बनाकर रील्स भी बनाने का मौका दिया जाएगा.

प्रतियोगियों के लिए तय की गईं कुछ शर्तें

महोत्सव में आयोजित होने वाली रील्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं. जिन क्रिएटर्स के इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कम से कम 10 हजार फॉलोअर्स हैं और जिनकी ऑनलाइन प्रोफाइल सकारात्मक मानी जाती है, वही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे. प्रतिभागियों को खजाना महल की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विरासत से जुड़ी थीम पर ही रील्स्स बनानी होंगी.

जूरी पैनल करेगा रील्स्स का मूल्यांकन

इन रील्स्स का मूल्यांकन एक जूरी पैनल द्वारा रचनात्मकता, कंटेंट क्वालिटी और स्टोरीटेलिंग के आधार पर किया जाएगा. इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा आकर्षण टॉप विजेता को मिलने वाली 10 दिन की फ्री थाईलैंड ट्रिप है, जिसमें यात्रा, ठहरने और भोजन की पूरी व्यवस्था शामिल होगी.

दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को कैश प्राइज और गिफ्ट हैम्पर भी दिए जाएंगे. खजाना महल की निदेशक लीना श्रीवास्तव का कहना है कि यह प्रतियोगिता सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि क्रिएटिव टैलेंट को एक बड़े मंच पर लाने की कोशिश है, जिससे युवा अपनी कला दुनिया तक पहुंचा सकें.

प्रतियोगिता को लेकर उत्साहित हैं क्रिएटर्स

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इस प्रतियोगिता को लेकर खासा उत्साहित हैं. इनका कहना है कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपनी क्रिएटिविटी नए स्तर पर दिखाने और थाईलैंड ट्रिप जीतने का मौका मिलेगा.

खजाना महल की डायरेक्टर लीना श्रीवास्तव के मुताबिक प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर तक खुले रहेंगे, जबकि रील्स्स सबमिट करने की अंतिम तारीख 5 जनवरी तय की गई है. क्रिएटर्स अपने कैमरा और आइडियाज के साथ तैयारियों में जुट गए हैं.