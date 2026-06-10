राजस्थान में मौसम की दोहरी मार, कहीं 46 डिग्री की झुलसाती गर्मी, कहीं बारिश का अलर्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मानसून जून के चौथे सप्ताह में, उमस बढ़ने की आशंका.

राजस्थान में मौसम इन दिनों दो अलग-अलग रंग दिखा रहा है. एक तरफ प्रदेश भीषण गर्मी और उमस से बेहाल है, तो दूसरी तरफ कुछ जिलों में बारिश की संभावना बन रही है. मौसम विभाग ने आज राज्य के चार जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि गुरुवार (11 जून) को कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी भी दी गई है.

बीते 24 घंटे में श्रीगंगानगर राजस्थान ही नहीं, देश के सबसे गर्म शहरों में शामिल रहा. यहां अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. लगातार दूसरे दिन श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा. इसके अलावा पिलानी, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में भी तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया. राजधानी जयपुर में भी पारा 42 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया.

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बढ़ती गर्मी से लोग बेहाल

गर्मी के साथ-साथ बढ़ती हुई नमी ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है. दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दी. दोपहर के समय बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ कम रही, जबकि बिजली और पानी की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में हीटवेव जैसी स्थिति बनी रह सकती है. वहीं, पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में बादल छाने, तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम में इस बदलाव से कुछ इलाकों में गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन उमस बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है.

कब मानसून देगा दस्तक?

मानसून को लेकर भी अच्छी खबर है. मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि राजस्थान में मानसून जून के चौथे सप्ताह के दौरान प्रवेश कर सकता है. तब तक प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी, उमस और बीच-बीच में होने वाली प्री-मानसून गतिविधियों का सामना करना पड़ सकता है. फिलहाल राजस्थान गर्मी और बदलते मौसम की दोहरी मार झेल रहा है.