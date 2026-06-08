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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAaj Ka Mausam: 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट, 7 दिनों तक...यूपी-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR का मौसम कैसा?

Aaj Ka Mausam: 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट, 7 दिनों तक...यूपी-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR का मौसम कैसा?

भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. IMD ने यूपी-बिहार से लेकर बंगाल तक 17 राज्यों में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 08 Jun 2026 10:11 AM (IST)
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देश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार (8 जून) को बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, केरल, महाराष्ट्र, नागालैंड, बंगाल समेत 17 राज्यों में हल्की से भारी बारिश की संभावना है. अगले 7 दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वात्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं. 

मौसम विभाग के अनुसार, 8 से 10 जून के बीच कर्नाटक के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. पूर्वोत्तर राज्यों में 8 से 13 जून तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

दिल्ली का मौसम
राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में आज मौसम साफ रहेगा. दिन के दौरान 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. दोपहर से उत्तर-पश्चिमी हवाएं रफ्तार बढ़ाएंगी और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं जबकि तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. 9 और 10 जून को भी आसमान साफ रहेगा. तापमान के 40-42 डिग्री तक पहुंचने के चलते कई इलाकों में लू जैसी स्थिति बन सकती है.

यूपी में होगी बारिश
उत्तर प्रदेश में सोमवार को बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में आज गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है. इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी. मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9 से 11 जून के बीच लू का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 से 14 जून के बीच बारिश होने की संभावना है.

बिहार में येलो अलर्ट
यूपी से सटे बिहार में कई जिलों वेस्ट चंपारण, माधेपुर, खगड़िया, बांका, मुंगेर, जमुई, कटिहार, माधेपुर और सुपौल में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. बिहार में 10-11 जून को कई जगहों पर बारिश हो सकती है. इस दौरान 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. 

राजस्थान का मौसम
मौसम विभाग ने राजस्थान के 6 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट और 2 जिलों में हीटवेव की चेतावनी जारी की है. IMD के मुताबिक श्रीगंगानगर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और आस-पास के इलाकों में दिन का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. इन क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने और लू का असर बढ़ने की संभावना है. लोगों को दोपहर के समय खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

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Published at : 08 Jun 2026 10:11 AM (IST)
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Rain IMD Heatwave Up India Rajasthan DELHI BIHAR
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