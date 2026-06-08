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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडLucknow News: लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ, CM योगी बोले- यूपी को मिलेगा बड़ा लाभ

Lucknow News: लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ, CM योगी बोले- यूपी को मिलेगा बड़ा लाभ

UP News In Hindi: CM योगी ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया. कहा- इस केंद्र से मौसम की सटीक जानकारी व आपदा प्रबंधन और कृषि को मजबूती मिलेगी. राज्य अपना सेटेलाइट चाहता है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 08 Jun 2026 09:09 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया. इस केंद्र की स्थापना से उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान को और सटीक बनाने, कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा आपदाओं से होने वाली जन-धन हानि को कम करने में मदद मिलेगी.

यूपी में खाद्यान्न उत्पादन की अपार संभावनाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है. यहां मात्र 11 फीसदी कृषि योग्य भूमि के साथ देश का 21 फीसदी खाद्यान्न उत्पादन होता है. यूपी में खाद्यान्न उत्पादन की 35-36 फीसदी क्षमता है, जिसे तकनीक के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने की जरूरत है. क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

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प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों के कार्यों का परिणाम

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में मौसम विज्ञान क्षेत्र में जो काम हुए हैं, उनके परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं. पहले मौसम की जानकारी उल्टी होती थी, लेकिन अब सटीक पूर्वानुमान मिल रहा है. उन्होंने डॉ. जितेंद्र सिंह और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया.

अर्ली वार्निंग सिस्टम ने बचाईं कई जानें- योगी

मुख्यमंत्री ने सहारनपुर की घटना का उदाहरण देते हुए बताया कि मौसम विभाग की समय पर सूचना से श्रद्धालुओं को बचा लिया गया. आकाशीय बिजली से होने वाली मौतों में भी काफी कमी आई है. पहले मीरजापुर, सोनभद्र, चंदौली आदि जिलों में हर साल 100-150 मौतें होती थीं, अब यह संख्या महज दर्जन भर रह गई है. 

राज्य सरकार चाहती है अपना सेटेलाइट

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार मौसम की और सटीक जानकारी के लिए अपना सेटेलाइट चाहती है. उन्होंने इसरो से अनुरोध किया है. साथ ही कहा कि यूपी में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 2000 रेनगेज स्थापित किए गए हैं. आजमगढ़, वाराणसी, अलीगढ़, झांसी और लखनऊ में एक्सबैंड डॉप्लर वेदर राडार लगाए जा रहे हैं.

आकाशीय बिजली से मौत पर पांच लाख रुपये

सीएम ने चिंता जताते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम चक्र में एक महीने का अंतर आ गया है. अगर यही स्थिति रही तो खाद्यान्न संकट गहरा सकता है. उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने आकाशीय बिजली से मौत पर पांच लाख रुपये की सहायता देने की जानकारी भी दी. उन्होंने कहा कि यूपी सरकार मौसम विभाग को हरसंभव सहयोग देगी.

कार्यक्रम में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र, क्षेत्रीय केंद्र नई दिल्ली के प्रमुख डॉ. दुष्मंत रंजन पटनायक और लखनऊ केंद्र के प्रमुख डॉ. मनीष रमेश रानाल्कर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.

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Published at : 08 Jun 2026 09:09 PM (IST)
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