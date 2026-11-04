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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअमेरिकी चुनाव नतीजों पर BJP सांसद बोलीं, 'भारत में विपक्ष को खुश होने की...'

अमेरिकी चुनाव नतीजों पर BJP सांसद बोलीं, 'भारत में विपक्ष को खुश होने की...'

बीजेपी सांसद मंजू शर्मा ने अमेरिका के चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इससे विपक्ष को खुश होने की जरूरत नहीं, मोदी कहीं नहीं जाने वाले हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 04 Nov 2026 11:00 PM (IST)
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अमेरिका के मिड टर्म चुनाव नतीजों को लेकर भारत में विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाओं पर जयपुर की बीजेपी सांसद मंजू शर्मा ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अमेरिका के चुनाव नतीजों से भारत के विपक्ष को खुश होने की जरूरत नहीं है. विपक्ष को यह समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जाने वाले हैं और आगे भी देश की कमान संभालते रहेंगे.

सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि अमेरिका और भारत के चुनाव नतीजों की तुलना नहीं की जा सकती. दोनों देशों के राजनीतिक हालात अलग हैं. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों की वजह से वहां की जनता उनसे नाराज थी, लेकिन भारत में ऐसा कोई माहौल नहीं है. उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष चाहे जितने सपने देख ले, लेकिन उसका सपना कभी हकीकत में नहीं बदलने वाला.

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विपक्ष की उम्मीदों पर साधा निशाना

अमेरिका के चुनाव नतीजों के बाद भारत में विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाओं को लेकर मंजू शर्मा ने कहा कि विपक्ष को इन नतीजों से अपनी राजनीतिक उम्मीदें नहीं जोड़नी चाहिए. उन्होंने साफ कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर विपक्ष की सोच गलत है. मोदी आगे भी देश का नेतृत्व करते रहेंगे और विपक्ष का उन्हें सत्ता से हटाने का सपना पूरा नहीं होगा.

ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष को घेरा

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के व्यंग्य और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी सांसद मंजू शर्मा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष बेवजह भ्रम फैलाता है.

बीजेपी सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि विपक्ष जहां चुनाव जीत जाता है, वहां ज्ञानेश कुमार का नाम नहीं लेता, लेकिन जहां उसे हार का सामना करना पड़ता है, वहां चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के नाम पर बहानेबाजी शुरू कर देता है. उन्होंने विपक्ष के इस रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनावी हार के बाद इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 04 Nov 2026 11:00 PM (IST)
Tags :
Manju Sharma BJP Jaipur News Rajasthan News
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