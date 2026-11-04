ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअशोक गहलोत पर टिप्पणी से भड़की यूथ कांग्रेस, CM भजनलाल का फूंका पुतला

अशोक गहलोत पर टिप्पणी से भड़की यूथ कांग्रेस, CM भजनलाल का फूंका पुतला

जोधपुर में अशोक गहलोत पर की गई टिप्पणी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. साथ ही सीएम का पुतला भी फूंका. उन्होंने 24 घंटे में माफी मांगने की मांग की.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 04 Nov 2026 10:29 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर दिए गए बयान के विरोध में बुधवार को जोधपुर में यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला लेकर पहुंचे और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया.

यूथ कांग्रेस अध्यक्ष इरफान बेली ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है. उन्होंने मुख्यमंत्री से 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
दिवाली पर जगमगाएगा जयपुर, घर-दुकानों की सजावट पर मिलेंगे इनाम
दिवाली पर जगमगाएगा जयपुर, घर-दुकानों की सजावट पर मिलेंगे इनाम
राजस्थान
राजस्थान HC की वेबसाइट पर फर्जी जमानत आदेश अपलोड, NDPS आरोपी पर केस
राजस्थान HC की वेबसाइट पर फर्जी जमानत आदेश अपलोड, NDPS आरोपी पर केस
राजस्थान
राजस्थान में दिवाली पर सुरक्षा सख्त, फील्ड में उतरेंगे बड़े अफसर
राजस्थान में दिवाली पर सुरक्षा सख्त, फील्ड में उतरेंगे बड़े अफसर
राजस्थान
सिरोही: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, तीन युवकों की मौत
सिरोही: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, तीन युवकों की मौत

कांग्रेस नेता इरफान बेली ने दी चेतावनी

इरफान बेली ने चेतावनी दी कि यदि मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. गौरतलब है कि मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोधपुर शहर में लोकतंत्र की रक्षा और अराजकता के विरोध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई थी.

पदयात्रा के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा था. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं, जो अपने उपमुख्यमंत्री के बारे में गलत टिप्पणियां करते थे.

भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत के बयान पर किया था पलटवार

उन्होंने गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि वे इतने कमजोर नहीं हैं और वे ब्रजवासी हैं. मुख्यमंत्री के इसी बयान के बाद कांग्रेस ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया और उनसे माफी मांगने की मांग उठाई.

वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उन पर लगाए गए आरोपों के दस्तावेज दें अन्यथा माफी मांगे. गहलोत ने मुख्यमंत्री शर्मा द्वारा मंगलवार को जोधपुर में की गई टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए यह बात कही है. फिलहाल इस टिप्पणी के बाद सूबे की राजनीति गरमाई हुई है.

दिवाली पर जगमगाएगा जयपुर, घर-दुकानों की सजावट पर मिलेंगे इनाम

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 04 Nov 2026 10:29 PM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot BHAJANLAL SHARMA RAJASTHAN NEWS Jodhpur NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
दिवाली पर जगमगाएगा जयपुर, घर-दुकानों की सजावट पर मिलेंगे इनाम
दिवाली पर जगमगाएगा जयपुर, घर-दुकानों की सजावट पर मिलेंगे इनाम
राजस्थान
राजस्थान HC की वेबसाइट पर फर्जी जमानत आदेश अपलोड, NDPS आरोपी पर केस
राजस्थान HC की वेबसाइट पर फर्जी जमानत आदेश अपलोड, NDPS आरोपी पर केस
राजस्थान
राजस्थान में दिवाली पर सुरक्षा सख्त, फील्ड में उतरेंगे बड़े अफसर
राजस्थान में दिवाली पर सुरक्षा सख्त, फील्ड में उतरेंगे बड़े अफसर
राजस्थान
सिरोही: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, तीन युवकों की मौत
सिरोही: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, तीन युवकों की मौत
Advertisement

वीडियोज

UP Elections 2027: Akhilesh Yadav का चुनाव लड़ने से इनकार...BJP ने किया पलटवार! | Chaar Ki Chaal
Yeh Fitoor Tera:😱Saumya के चरित्र पर उठे संगीन सवाल! Jeet की सौतेली मां ने देखते ही उगला ज़हर #sbs
Bollywood News: फिल्म रिलीज से ठीक पहले मुंबई में 'रामायण' की ग्रैंड स्क्रीनिंग ने बटोरीं खूब सुर्खियां (04.11.26)
Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ट्रंप की हार से इंडिया-यूएस रिश्तों पर कैसा असर, किस पैरामीटर पर तय होगा आगे का भविष्य?
ट्रंप की हार से इंडिया-यूएस रिश्तों पर कैसा असर, किस पैरामीटर पर तय होगा आगे का भविष्य?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM मोहन यादव से हुई भूल, अखिलेश वीडियो शेयर कर बोले- समझदार तो पीछे वाला है
CM मोहन यादव से हुई भूल, अखिलेश वीडियो शेयर कर बोले- समझदार तो पीछे वाला है
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क फिर बने टेस्ट के नंबर-1 गेंदबाज, श्रेयस अय्यर ने भी लगाई छलांग
मिचेल स्टार्क फिर बने टेस्ट के नंबर-1 गेंदबाज, श्रेयस अय्यर ने भी लगाई छलांग
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और EC को भेजा नोटिस, चुनाव आयुक्तों से जुड़ी याचिका पर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और EC को भेजा नोटिस, चुनाव आयुक्तों से जुड़ी याचिका पर मांगा जवाब
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
विश्व
Explained: US कांग्रेस में डेमोक्रेट्स को रोकने की पूरी तैयारी! ट्रंप के पास कौन से 5 रास्ते बचे?
डेमोक्रेटिक कांग्रेस को रोकने की पूरी तैयारी! ट्रंप के पास कौन से 5 रास्ते बचे?
क्रिकेट
दिल्ली में प्रदूषण, भारत-श्रीलंका का मैच शिफ्ट करने की उठी मांग; DDCA ने की डिमांड
दिल्ली में प्रदूषण, भारत-श्रीलंका का मैच शिफ्ट करने की उठी मांग; DDCA ने की डिमांड
विश्व
महादेव बेटिंग ऐप का को-फाउंडर रवि उप्पल रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार, जांच एजेंसी को बड़ी सफलता
महादेव बेटिंग ऐप का को-फाउंडर रवि उप्पल रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार, जांच एजेंसी को बड़ी सफलता
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget