राजस्थान: जिला स्तरीय बैठक में हंगामा, BAP सांसद पर BJP सांसद ने की जूता उठाने की कोशिश!

राजस्थान के डूंगरपुर में जिला स्तरीय दिशा समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों के बीच जमकर हंगामा हुआ. इस दौरान बीजेपी और बीएपी सांसद आमने-सामने आ गए. बैठक में दोनों सांसदों के बीच जमकर झगड़ा हुआ. इस दौरान बीजेपी और भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के सांसद के बीच पहले तीखी बहस हुई. जिसके बाद दोनों उठकर खड़े हो गए.

मामला इतना बिगड़ गया कि बीजेपी सांसद जूता उतारने की कोशिश करते दिखे. वहीं सांसदों के बीच हो रहे झगड़े में विधायक भी कूद पड़े. बीएपी विधायक ने बीजेपी सांसद को बाहर निकलने की धमकी दी और उन्हें सबक सिखाने की बात कही.

सुरक्षाकर्मियों ने किया सांसदों को अलग

इस दौरान बीजेपी सांसद ने बीएपी सांसद को आतंक फैलाने वाला तक कह दिया. मामला इतना बिगड़ गया कि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को बीच-बचाव कर सांसदों और विधायकों को अलग करना पड़ा. जनप्रतिनिधियों के बीच मामला इतना बिगड़ गया कि बैठक को बीच में ही खत्म करना पड़ा.

दरअसल डूंगरपुर जिले में आज जिला प्रशासन की तरफ से दिशा की बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक की अध्यक्षता डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत कर रहे थे. बैठक में उदयपुर से बीजेपी के सांसद डॉ. मन्नालाल रावत और आसपुर सीट से बीएपी पार्टी के विधायक उमेश डामोर समेत कई अन्य विधायक भी मौजूद थे.

बैठक के शुरू होते ही हुई बहस

बैठक शुरू होते ही बीजेपी सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने बीएपी सांसद राजकुमार रोत से कहा कि वह नियमों के मुताबिक चर्चा कराएं. नियमों में यह लिखा है कि किन मुद्दों पर चर्चा कराई जा सकती है. इस पर सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि वह अध्यक्ष हैं और उनकी अनुमति से किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है.

इसी को लेकर दोनों सांसदों के बीच बहस होने लगी. दोनों ने एक-दूसरे को जमकर खरी-खोटी सुनाना शुरू कर दी. देखते ही देखते मामला तू-तड़ाक तक पहुंच गया. इसी दौरान तू-तड़ाक होने पर बीजेपी सांसद उठकर खड़े हो गए. वह इस दौरान अपना जूता छूते हुए दिखाई दिए.

सांसदों के झगड़े में कूदे विधायक

सांसदों के बीच के इस झगड़े में विधायक उमेश डामोर भी कूद पड़े. उन्होंने बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत को धमकी देते हुए बाहर निकलने को कहा. इस पर बीजेपी सांसद ने कहा कि आप लोग मुझे बाहर देख लेने की धमकी दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि आप लोग आतंक फैलाने का काम कर रहे हो. मामला इतना बिगड़ा कि ऐसा लगने लगा कि मारपीट हो जाएगी, लेकिन किसी तरह से मामला संभाला गया.