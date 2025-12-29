IIT कानपुर में राजस्थान के छात्र ने किया सुसाइड, हॉस्टल में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
IIT Kanpur Suicide News: आईआईटी प्रशासन द्वारा परिजनों को सूचना दे दी गई है. मौके पर चौकी प्रभारी आईआईटी मय फोर्स मौजूद है. इस घटना से कॉलेज के अन्य छात्रों में हड़कंप मच गया.
आईआईटी कानपुर में राजस्थान के रहने वाले छात्र जयसिंह मीणा ने सोमवार (29 दिसंबर) को सुसाइड कर लिया. छात्र का शव हॉस्टल के कमरे में लटका हुआ मिला है. मामले की जानकारी आईआईटी प्रशासन द्वारा दी गई है. छात्र के सुसाइड की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची.
पुलिस द्वारा छात्र का शव कब्जे में ले लिया गया. साथ ही छात्र के परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई है. परिजनों के पहुंचने के बाद ही पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. घटना के बारे में पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है. छात्र के परिजन भी जानकारी मिलने के बाद शव लेने के लिए कानपुर पहुंचेंगे.
आईआईटी प्रशासन ने दी यह जानकारी
आईआईटी प्रशासन द्वारा दूरभाष के जरिए सूचना दी गई कि हाल 2 ब्लॉक E रूम नंबर 148 में जय सिंह मीणा पुत्र गौरीशंकर मीणा निवासी अवधपुरी चाणक्य विद्या मंदिर सेकेंडरी स्कूल अजमेर राजस्थान का है. जो यहां बायोलॉजिकल साइंस बीटेक 4th ईयर आईआईटी कानपुर नगर का छात्र है उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है.
आईआईटी प्रशासन द्वारा परिजनों को सूचना दे दी गई है. मौके पर चौकी प्रभारी आईआईटी मय फोर्स मौजूद है. आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है. लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है. इस घटना से कॉलेज के अन्य छात्रों में हड़कंप मच गया. पुलिस द्वारा जरूरी तथ्य जुटाए जा रहे हैं. वहीं उसके साथियों से भी पूछताछ की जा रही है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि छात्र ने पहले नसें काटी और फिर अपने गले में फंदा डालकर झूल गया. बीटेक के छात्र की आत्महत्या के मामले में अभी कोई सुराग नहीं मिला है. पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है. पुलिस द्वारा आत्महत्या की असल वजह का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं. बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है. आईआईटी कानपुर में पहले भी कई छात्र आत्महत्या कर चुके हैं. एक बार फिर छात्र की आत्महत्या के मामले ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है.
