राजस्थान: डायलिसिस मशीन के उद्घाटन पर सियासी घमासान, अस्पताल बना राजनीति का अखाड़ा

राजस्थान के डीडवाना जिले के मकराना में नए साल की शुरुआत जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ हुई. वहीं उसी कार्यक्रम में सियासी गर्मी भी देखने को मिली. सब डिविजनल हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन, सोनोग्राफी रूम और दवा वितरण केंद्र के उद्घाटन को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि मामला सीधे सत्ताधारी और विपक्षी दल के बीच टकराव तक पहुंच गया.

दरअसल, उद्घाटन को लेकर कांग्रेस के स्थानीय विधायक जाकिर हुसैन गैसावत से कराए जाने पर बीजेपी की जिला अध्यक्ष भड़क उठीं. उन्होंने मौके पर ही प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर को प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए सरेआम खरी-खोटी सुना दी.

बीजेपी जिलाध्यक्ष ने मेडिकल ऑफिसर को लगाई फटकार

बीजेपी की जिला अध्यक्ष सुनीता रांदड़ तो इस कदर गुस्सा हुई कि वह खुद अपनी और सरकारी कार्यक्रम के साथ ही अस्पताल जैसे जरूरी जगह की मर्यादा को भूल बैठी. अस्पताल के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर यानी पीएमओ को सरेआम फटकार लगाई. उन्हें राजनीति सीखने की नसीहत दी. प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉ. रामनिवास आंवला सिर झुकाए उन्हें सफाई देने और मनाने की कोशिश करते रहें. चाय के बहाने उनकी नाराजगी को काम करने की कोशिश की गई, लेकिन मैडम का गुस्सा कतई कम नहीं हुआ.

विधायक के उद्घाटन को लेकर बिगड़ा मामला

उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएमओ को सत्ताधारी पार्टी के जिला अध्यक्ष के प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी. अगर कांग्रेस के विधायक को भी बुलाना था तो तीन-तीन कैंचियां रखनी थी. हालांकि कांग्रेस पार्टी के स्थानीय विधायक जाकिर हुसैन गैसावत से डायलिसिस रूम का उद्घाटन कराए जाने के बाद मैडम का मूड देखकर स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने सोनोग्राफी रूम और दवा वितरण केंद्र का उद्घाटन उनसे ही कराया.

कार्यक्रम में विधायक ने भी जताई नाराजगी

बहरहाल इस कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक भी नाराज हुए. दरअसल संचालन कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता ने पहले अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष का नाम लिया, उसके बाद कुछ दूसरे नेताओं का और बाद में विधायक का. इस पर विधायक ने भी नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार लोगों को प्रोटोकॉल की याद आई. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अब शायद यही सोच रहे होंगे कि उद्घाटन के कार्यक्रम में नेताओं को बुलाकर उन्होंने बड़ी मुसीबत मोल ले ली. विधायक ने भी साफ तौर पर कहा कि यह बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, जिसमें जिला अध्यक्ष सुनीता रांदड़ उद्घाटन करना चाह रही थीं.

