मधुबनी: बांग्लादेशी होने के शक में युवक की पिटाई, आरोपियों पर दर्ज होगा हत्या के प्रयास का केस

मधुबनी जिले में नए साल से पहले मंगलवार (30 दिसंबर 2025) को मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के चकदह में एक युवक को बांग्लादेशी बताकर उसकी बुरी तरह पिटाई की गई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

मामले पर मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में पीड़ित व्यक्ति बांग्लादेशी नहीं भारतीय ही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है. आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाएगा एवं अन्य विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस अधीक्षक ने दी यह जानकारी

वायरल वीडियो के संदर्भ में मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने शुक्रवार (2 जनवरी) को मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि राजनगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत मारपीट की घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है. जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा बांग्लादेशी बताकर एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है.

पुलिस द्वारा वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटनास्थल का सत्यापन किया गया एवं त्वरित कार्रवाई प्रारंभ की गई. जांच के क्रम में पता चला है कि यह घटना मंगलवार (30 दिसंबर 2025) राजनगर थाना क्षेत्र के चकदह गांव की है.

पुलिस जांच में हुआ यह खुलासा

इस संदर्भ में राजनगर थाना द्वारा पीड़ित से संपर्क स्थापित किया गया. जांच में पता चला हैं की पीड़ित व्यक्ति बांग्लादेश का नहीं बल्कि सुपौल जिले का रहने वाला है तथा फेरी का काम करता हैं. उसके मोबाइल के प्रारंभिक जांच में भी कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली है.

इस संदर्भ में पीड़ित के द्वारा दिए गए फर्द बयान के आधार पर राजनगर थाना द्वारा सुसंगत धाराओं के तहत राजनगर थाने में इस मामले को लेकर कांड संख्या 550/25 दर्ज की गई है. सभी अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए किया टीम का गठन

उक्त घटना को मधुबनी पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-02 के नेतृत्व में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु एक टीम का गठन किया गया है. पुलिस खुफिया विभाग आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. मधुबनी पुलिस न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध हैं.

मामले में विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है, वर्तमान में स्थिति शांतिपूर्ण है. साथ ही मामले को लेकर मधुबनी पुलिस ने आमजनों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या उत्तेजक वीडियो साझा न करें जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े. पुलिस ने वीडियो वायरल करने वाले की भी तलाश तेज कर दी है हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने जिले में सनसनी फैला दी है.