जैसलमेर बस हादसे के बाद एक्शन में डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा, जांच में खामी मिलने पर बस की सीज

राजस्थान के जैसलमेर में पिछले दिनों एसी बस हादसे में बीस लोगों की मौत हो गयी थी. जिसके बाद से टूरिस्ट और प्राइवेट बसों को लेकर सख्ती बरती जा रही है. जिसके बाद खुद डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा गंभीर हैं. फतेहपुर से लौटते वक़्त खाटू श्याम से जयपुर जा रही यात्रियों की बस को रोककर चेक करवाया और खामी मिलने पर बस सीज कर दी.

इस दौरान बस में सवार 40 यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यात्रियों का दल गुजरात से आया था, हंगामें के बाद पहुंची पुलिस ने उन्हें शांत किया और दूसरी बस का इंतजाम कर उन्हें जयपुर पहुंचवाया.

फतेहपुर सीकर दौरे पर थे मंत्री

डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बेरवा कल फतेहपुर सीकर दौरे पर थे. इस दौरान वापस जयपुर लौटते समय चोमू के पास स्लीपर बस पर उनकी नजर पड़ी. मंत्री के निर्देश पर बस को रुकवाया गया, कागजात जांच करवाए गए इसके बाद बस को सीज कर दिया गया.

इस दौरान बस में 40 यात्री मौजूद थे, जिनमें अधिकतर महिलाएं शामिल थी. यह बस गुजरात से खाटू श्याम जी दर्शन के लिए आई थी. जिस पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई कर सीज कर दिया. जिसके कारण यात्रियों ने नाराजगी जाहिर की और उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.

दूसरी बस से जयपुर भेजा गया

देर रात महिलाओं का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. जिसके बाद लोकल पुलिस महिलाओं की मदद के लिए पहुंची, हालांकि परिवहन विभाग की ओर से बस को सीज कर दिया गया. ऐसे में इन यात्रियों को पुलिस ने समझाइश कर दूसरी बस से जयपुर तक पहुंचाया तब जाकर मामला शांत हुआ.

बस हादसे के बाद बड़ी सतर्कता

गौरतलब है कि बीते दिनों जैसलमेर में स्लीपर बस में आग लगने के कारण 20 से अधिक लोगों की जान चली गई थी. जिस बस में यह आग लगी थी वह भी परिवहन विभाग के मानकों को पूरा नहीं कर रही थी. बस में ना तो एमरजैंसी एग्जिट था और ना ही अन्य सुरक्षा मानक पूरे थे जिसके चलते बड़ा हादसा हुआ. हादसे के बाद परिवहन विभाग पूरे प्रदेश भर में नियम विरुध हो रहे बसों के संचालक पर कार्रवाई कर रहा है.