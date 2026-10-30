IAS शिखर अग्रवाल की संपत्ती विवाद प गरमाई सियासत, न्यायिक जांच की मांग तेज

राजस्थान में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के सीनियर आईएएस अफसर के संपत्ति विवाद में सरकार ने उन्हें भले ही सभी पदों से हटाते हुए वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है. कांग्रेस पार्टी ने सीनियर आईएएस शिखर अग्रवाल को APO यानी अवेटिंग पोस्टिंग आर्डर को नाकाफी बताते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है.

पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि इस मामले में सीएम समेत कई मंत्रियों व दूसरे प्रमुख लोगों की भी भूमिका हो सकती है, इस मामले की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए. न्यायिक जांच होने पर ही सच सामने आ सकेगा.

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प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा- करेंगे आंदोलन

पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और जरूरत पड़ने पर सड़कों पर उतर कर भी आंदोलन करेगी. दूसरी तरफ बैक फुट पर आई बीजेपी इस मुद्दे पर गोल-गोल जवाब दे रही है. बीजेपी की तरफ से पार्टी विधायक बालमुकुंद आचार्य का कहना है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. हर जरूरी कदम उठाया जाएगा. नियम और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यह मामला और भी गरमाने की उम्मीद है.

क्या है मामला?

गौरतलब है कि कई महत्वपूर्ण विभागों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सीनियर आईएएस ऑफिसर शिखर अग्रवाल और उनकी आईपीएस पत्नी एडीजी प्रशाखा माथुर पर ढाई साल में एक ही कंपनी से 40 के करीब विला व कॉटेज खरीदने और उसी कंपनी को वापस लीज पर दिए जाने का मामला सामने आया था. आरोप है कि अफसर दंपति ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए बेहद कम कीमत में यह संपत्तियां हासिल की थी और उनकी पूरी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की थी.