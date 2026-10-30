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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानIAS शिखर अग्रवाल की संपत्ती विवाद प गरमाई सियासत, न्यायिक जांच की मांग तेज

IAS शिखर अग्रवाल की संपत्ती विवाद प गरमाई सियासत, न्यायिक जांच की मांग तेज

राजस्थान में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के सीनियर IAS अफसर के संपत्ति विवाद में कांग्रेस पार्टी ने सीनियर आईएएस शिखर अग्रवाल को अवेटिंग पोस्टिंग आर्डर को नाकाफी बताया है और न्यायिक जांच की मांग की है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 30 Oct 2026 11:31 AM (IST)
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राजस्थान में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के सीनियर आईएएस अफसर के संपत्ति विवाद में सरकार ने उन्हें भले ही सभी पदों से हटाते हुए वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है. कांग्रेस पार्टी ने सीनियर आईएएस शिखर अग्रवाल को APO यानी अवेटिंग पोस्टिंग आर्डर को नाकाफी बताते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है.

पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि इस मामले में सीएम समेत कई मंत्रियों व दूसरे प्रमुख लोगों की भी भूमिका हो सकती है, इस मामले की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए. न्यायिक जांच होने पर ही सच सामने आ सकेगा.

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प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा- करेंगे आंदोलन

 पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और जरूरत पड़ने पर सड़कों पर उतर कर भी आंदोलन करेगी. दूसरी तरफ बैक फुट पर आई बीजेपी इस मुद्दे पर गोल-गोल जवाब दे रही है. बीजेपी की तरफ से पार्टी विधायक बालमुकुंद आचार्य का कहना है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. हर जरूरी कदम उठाया जाएगा. नियम और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यह मामला और भी गरमाने की उम्मीद है. 

क्या है मामला?

गौरतलब है कि कई महत्वपूर्ण विभागों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सीनियर आईएएस ऑफिसर शिखर अग्रवाल और उनकी आईपीएस पत्नी एडीजी प्रशाखा माथुर पर ढाई साल में एक ही कंपनी से 40 के करीब विला व कॉटेज खरीदने और उसी कंपनी को वापस लीज पर दिए जाने का मामला सामने आया था. आरोप है कि अफसर दंपति ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए बेहद कम कीमत में यह संपत्तियां हासिल की थी और उनकी पूरी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की थी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 30 Oct 2026 11:31 AM (IST)
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