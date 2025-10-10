Rajasthan News: बूंदी में गोवंश हत्या का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, पढ़ें पूरा मामला

बूंदी जिले के दबलाना थाना क्षेत्र के नंदगांव में हुए गोवंश हत्या कांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. करीब तीन सप्ताह की जांच के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों अरबाज, गुलजार उर्फ बल्लू (अलोद निवासी) और सरफराज (पुरानी टोंक निवासी) को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है.

घटना 19 सितंबर की है, जब ग्रामीणों ने नंदगांव की उड़ान नदी के पास गोवंश के कटे हुए अंग देखे थे. यह दृश्य देखकर पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया था. ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एफएसएल टीम, डॉग स्क्वायड और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ली. मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने तीनों संदिग्धों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में तीनों ने अपराध स्वीकार कर लिया है.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

बूंदी एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस ने पूरी सावधानी और तकनीकी दक्षता के साथ जांच की. उन्होंने कहा कि गोवंश हत्या जैसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दोषियों को कानून के तहत सख्त सजा दिलाई जाएगी. एसपी मीणा ने यह भी अपील की कि लोग किसी भी संदिग्ध गतिविधि या गोवंश तस्करी की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि ऐसे मामलों को रोका जा सके.

पुलिस ने निकाला आरोपियों का जुलूस

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलूस उसी इलाके में निकाला, जहां यह घटना हुई थी. इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और पुलिस जिंदाबाद के नारे लगे. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया. पुलिस ने शिनाख्त परेड भी कराई, ताकि ग्रामीणों को यह भरोसा दिलाया जा सके कि अपराधियों को कानून के दायरे में लाया गया है.

घटना पर क्या बोले ग्रामीण

घटना के बाद से ही कई हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की थी. अब गिरफ्तारी के बाद लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है, हालांकि कुछ संगठनों ने अन्य संभावित संलिप्त लोगों की पहचान की मांग भी उठाई है. ग्रामीणों ने कहा कि इस घटना ने धार्मिक भावनाओं को गहराई से आहत किया था, लेकिन अब इलाके में आंशिक शांति का माहौल बन गया है.

पुलिस ने आश्वासन दिया है कि यदि जांच में किसी और व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और जल्द ही मामले का चालान अदालत में पेश किया जाएगा.