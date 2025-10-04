राजस्थान: कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर लाल डूडी का निधन, CM भजन लाल शर्मा ने जताया दुख

राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर लाल डूडी का शनिवार (4 अक्टूबर) को बीकानेर में निधन हो गया. 62 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. डूडी पिछले दो साल से ब्रेन हेमरेज के चलते कोमा में थे. किसान नेता के तौर पर जाने जाने वाले डूडी राजस्थान में भाजपा सरकार के दौरान 2013 से 2018 के बीच नेता प्रतिपक्ष रहे. वह बीकानेर से सांसद भी रह चुके थे. उनकी पत्नी सुशीला डूडी फिलहाल कांग्रेस विधायक हैं.

ब्रेन हेमरेज के बाद से थे कोमा में

डूडी लंबे समय से बीकानेर के नोखा मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे. 2023 में ब्रेन हेमरेज के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई थी. उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल से एयर एम्बुलेंस के जरिए गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था. हालांकि, रिकवरी न होने के कारण वे बीकानेर लौट आए और कोमा में चले गए.

सीएम भजन लाल ने जताया दुःख

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उनके निधन पर दुःख जताया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, "राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री रामेश्वर डूडी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने परमधाम में स्थान दें व शोकाकुल परिवारजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करें."

अशोक गहलोत ने किया याद

वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि "पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं बीकानेर से सांसद रहे श्री रामेश्वर डूडी का निधन बेहद दुखद है. करीब 2 साल तक बीमार रहने के बाद इतनी अल्पायु में उनका जाना हमेशा खलता रहेगा. यह मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक आघात है. श्री रामेश्वर डूडी ने अपनी हर भूमिका का निर्वहन अच्छे से किया. वो मेरे साथ सांसद, विधायक और हमारे नेता प्रतिपक्ष रहे. किसान वर्ग के लिए वो हमेशा काम करते रहे. मुझे याद है कि दौरा पड़ने से कुछ दिन पूर्व ही वो मेरे से मिलने आए थे और हमारे बीच लम्बी बातचीत हुई थी. हमने उनके इलाज के लिए बेहतर से बेहतर प्रबंध किए. एक सक्रिय जीवन जीने वाले डूडी जी का ऐसे बीमार होना हम सबके मन को कचोटता था. मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों को हिम्मत देने की प्रार्थना करता हूं."

राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी दुःख जताया. उन्होंने लिखा, "राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं किसान नेता रामेश्वर डूडी जी के निधन की खबर अत्यंत दु:खद है. उनके परिवार एवं प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है. लंबे समय से अस्वस्थ डूडी जी का निधन समाज, राजस्थान की राजनीति और कांग्रेस पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है. वो एक सच्चे किसान हितैषी थे, जिनके संघर्ष से प्रदेश में किसानों के कर्ज माफ हुए. उन्होंने सामाजिक एवं जन सेवा में रहते सदैव आमजन और दलित-पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद किया. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं दु:ख की मुश्किल घड़ी में डूडी परिवार को संबल प्रदान करें."

राजनीतिक सफर

रामेश्वर डूडी का जन्म बीकानेर जिले के नोखा के बिरमसर गांव में हुआ था. वे जमीन से जुड़े नेता थे और अपने काम के लिए जनता में लोकप्रिय थे. राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने नोखा पंचायत समिति के प्रधान पद से की. इसके बाद दो बार जिला प्रमुख, एक बार सांसद और एक बार विधायक बने. नोखा से विधायक चुने जाने के बाद उन्हें राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व मिला.