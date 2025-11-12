हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने SIR पर उठाए सवाल, पार्टी ने कार्यकर्ताओं से की खास अपील

Rajasthan News: राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने SIR पर उठाए सवाल, पार्टी ने कार्यकर्ताओं से की खास अपील

Jaipur News: राजस्थान में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का अभियान चलाया जा रहा है, अब कांग्रेस पार्टी ने अभियान को लेकर सवाल उठाए हैं. पार्टी ने कार्यकर्ताओं से इस पर सजग निगाह बनाए रखने को कहा है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 12 Nov 2025 08:47 PM (IST)
बिहार के बाद अब राजस्थान में भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण का अभियान चलाया जा रहा है. घर-घर चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं. कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से इस पर सजग निगाह बनाए रखने को कहा है.

कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर अलग-अलग प्रभारी की नियुक्ति की है. इसके साथ ही सभी बावन हजार बूथों पर कार्यकर्ताओं को बी एल ए बूथ लेवल असिस्टेंट के तौर पर नियुक्त किया है. कांग्रेस पार्टी ने आज (12 नवंबर को) राजधानी जयपुर में एसआईआर को लेकर विधानसभा प्रभारियों और दूसरे प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की है. उन्हें हर जगह सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम बनाए जाने और वोटर लिस्ट पर निगाह बनाकर रखने की नसीहत दी है.

'वोटों की चोरी कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी बर्दाश्त'

इस बैठक को मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने संबोधित किया है. दोनों नेताओं ने कहा है कि बिहार के बाद अब राजस्थान समेत कुछ दूसरे राज्यों में भी वोट चोरी की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस पार्टी इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी. वोट चोरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पैनी निगाह रखनी होगी. एक एक वोट की मॉनिटरिंग की जाएगी. किसी भी सही आदमी का नाम कतई वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होने दिया जाएगा.

कांग्रेस पार्टी ने एग्जिट पोल को बताया गलत

प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल को गलत बताया है. राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी को रिटायरमेंट से 14 महीने पहले दिल्ली भेजे जाने पर सवाल उठाए हैं. ब्यूरोक्रेसी और सरकार में खींचतान लगातार जारी है.

ये भी पढ़ें: Anta Exit Poll 2025: नरेश मीणा ने कांग्रेस को पहुंचाया बड़ा नुकसान? बढ़े हुए मतदान के क्या हैं मायने? जानें पत्रकारों का एग्जिट पोल

Published at : 12 Nov 2025 08:47 PM (IST)
Jaipur News Rajasthan News CONGRESS SIR
इंडिया
राइसिन आतंकी साजिश: हैदराबाद में गुजरात ATS का बड़ा एक्शन, MBBS डॉक्टर का घर सील, हुआ बड़ा खुलासा
बिहार
Exit Poll: एग्जिट पोल के बीच तेजस्वी यादव की 'भविष्यवाणी', महागठबंधन कितनी सीटों पर जीतेगा?
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
इंडिया
राइसिन आतंकी साजिश: हैदराबाद में गुजरात ATS का बड़ा एक्शन, MBBS डॉक्टर का घर सील, हुआ बड़ा खुलासा
बिहार
Exit Poll: एग्जिट पोल के बीच तेजस्वी यादव की 'भविष्यवाणी', महागठबंधन कितनी सीटों पर जीतेगा?
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
बॉलीवुड
क्यूट लुक्स! महिमा चौधरी की बेटी का स्कूल वीडियो, क्लासमेट संग पंजाबी गाने पर डांस करती दिखीं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
शिक्षा
जमकर पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ UPSC एग्जाम, जानें अब कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी?
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
