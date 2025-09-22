हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में 22 से 29 सितंबर तक चलेगा ‘GST बचत उत्सव’, सीएम भजनलाल शर्मा ने की अहम बैठक

राजस्थान में 22 से 29 सितंबर तक चलेगा ‘GST बचत उत्सव’, सीएम भजनलाल शर्मा ने की अहम बैठक

Rajasthan News: 22 से 29 सितंबर तक राजस्थान सरकार ‘जीएसटी बचत उत्सव’ मनाएगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ इस पर चर्चा की.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 22 Sep 2025 08:08 AM (IST)

राजस्थान सरकार ने 22 से 29 सितंबर तक एक सप्ताह लंबा ‘जीएसटी बचत उत्सव’ आयोजित करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 21 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों को संबोधित किया. 

इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में लागू किए गए जीएसटी दरों में बदलाव से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह सुधार आवश्यक वस्तुओं को सस्ती बनाएगा, उपभोग बढ़ाएगा और व्यापार तथा उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित होगा.

जीएसटी सुधारों का उद्देश्य और लाभ

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि जीएसटी 2.0 सुधार किसानों, उद्योगों (Business) और मध्यम वर्ग (Middle Class) सहित सभी वर्गों के लिए फायदेमंद हैं. उन्होंने कहा कि इस सुधार से न केवल वस्तुओं की कीमतें कम होंगी, बल्कि यह उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता बढ़ाएगा और व्यापार में उत्साह लाएगा. पीटीआई के अनुसार, शर्मा ने सभी जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापारियों के साथ मिलकर इस अभियान को प्रचारित करें. इसके लिए होर्डिंग, बैनर और सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जाएगा.

मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया संदेश

भजनलाल शर्मा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, “मुख्यमंत्री निवास पर व्यापारियों व उद्योग संगठन के प्रतिनिधियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के ऐतिहासिक जीएसटी रिफॉर्म्स पर चर्चा की. साथ ही कल से प्रारम्भ ‘जीएसटी बचत उत्सव’ को पूरे उत्साह के साथ मनाने का आह्वान किया.”

व्यापारियों और उद्योगपतियों की प्रतिक्रिया

बैठक में उपस्थित व्यापारियों और उद्योग संगठन के प्रतिनिधियों ने जीएसटी 2.0 के सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह पहल व्यापार और उपभोक्ता दोनों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है. राजस्थान सरकार की यह योजना राज्य में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने और व्यापार को उत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव से उम्मीद है कि सभी वर्गों में जीएसटी सुधारों को लेकर सकारात्मक संदेश पहुंचेगा.

Published at : 22 Sep 2025 08:08 AM (IST)
BHAJANLAL SHARMA RAJASTHAN NEWS GST Reform
