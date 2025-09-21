राजस्थान: झांसा देकर लोगों से ठगे 50 करोड़, शातिर बदमाश प्रिंस को एसओजी ने दबोचा

राजस्थान पुलिस की एसओजी ने फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले शातिर बदमाश प्रिंस सैनी उर्फ बंशीलाल को दो साथियों समेत गिरफ्तार किया है. आरोपी अब तक करीब 50 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है.

हाल ही में आरोपी ने लोगों को 6 लाख रुपए में स्कॉर्पियो कार दिलाने का झांसा देकर करीब 250 निवेशकों से 15 करोड़ रुपए ऐंठ लिए. एसओजी ने आरोपी और उसकी महिला साथी समेत कुल तीन लोगों को फरार होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया. अब उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा.

12वीं फेल है आरोपी

जोधपुर जिले के भोपालगढ़ थाना क्षेत्र के धोरू गांव निवासी बंशीलाल साल 2017 में 12वीं की परीक्षा में फेल हो गया था. इसके बाद उसने 'ट्रोनेक्स वर्ल्ड' नाम से फर्जी कंपनी बनाई और चेन सिस्टम के जरिए लोगों से पैसा ऐंठना शुरू किया. शुरुआत में 54 लोगों से 12-12 हजार रुपए वसूले और कुल 6.48 लाख रुपए लेकर फरार हो गया.

राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के आईजी शरद कविराज ने बताया कि आरोपी ने 2022 में 'ग्रो मोर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड' नाम से कंपनी खोली. इसके जरिए उसने ऑनलाइन कोचिंग का झांसा दिया और 2200 छात्रों से 3-3 हजार रुपये सालाना फीस वसूली.

बनाईं फर्जी कंपनियां

कुल 66 लाख रुपए लेकर आरोपी फिर गायब हो गया. शातिर दिमाग प्रिंस सैनी की ठगी का सिलसिला यहीं नहीं रुका. आरोपी ने बाद में 'ग्रुमर एजुकेशन' और 'हारवेस्ट एआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड' नाम की कंपनियां बनाईं. इसमें उसने लोगों को 96% से 120% सालाना ब्याज देने का झांसा दिया.

250 लोगों से वसूले करोड़ों रुपये

नटवरलाल के तौर पर बदनाम प्रिंस सैनी ने हारवेस्ट एआई टेक्नोलॉजी के जरिए निवेशकों को भरोसा दिलाया कि 6 लाख रुपए जमा कराने पर उन्हें स्कॉर्पियो कार मिलेगी. इस स्कीम के तहत उसने 250 लोगों से करोड़ों रुपए जमा करा लिए और एक महिला ममता भाटी को फर्जी डायरेक्टर बनाकर योजना का सोशल मीडिया पर प्रचार भी कराया.

खुद को मसीहा की तरह करता था पेश

लोगों पर रौब झाड़ने और उनका भरोसा जीतने के लिए वह तमाम संगठनों से जुड़ गया. कई संस्थाओं को उसने चंदे में मोटी रकम भी दी. कार्यक्रमों में वह तमाम लोगों की सार्वजनिक तौर पर आर्थिक मदद भी करता था और खुद को एक मसीहा के तौर पर पेश करने की कोशिश करता था. इसकी वजह से लोग आसानी से उसके शिकार हो रहे थे.

सस्ती स्कॉर्पियो का लालच देकर लोगों को ठगा

राजस्थान पुलिस के मुताबिक प्रिंस सैनी ने जिन लोगों को स्कॉर्पियो योजना के नाम पर अपना शिकार बनाया, उनमें से तमाम ऐसे लोग थे, जिन्होंने घर के गहने गिरवी रखकर या फिर दूसरों से उधार लेकर उसे पैसे दिए थे. अपनी एक योजना का प्रचार प्रसार करने और उसके जरिए लोगों का भरोसा जीतने के लिए उसने एक शख्स को महज 6 लाख रुपए लेकर स्कॉर्पियो कर दे भी दी थी. शातिर दिमाग प्रिंस सैनी के साथ पकड़े गए दिनेश बागड़ी और ममता भाटी पैसों की लालच में उसके साथ जुड़ गए थे. हालांकि यह लोग वेतन पर काम करते थे, लेकिन प्रिंस ने इन्हें अपनी फ्रॉड कंपनी में डायरेक्ट बना रखा था.

अपनी इस योजना का प्रचार प्रसार उसने जमकर सोशल मीडिया पर भी किया था. प्रिंस सैनी 15 अक्टूबर को निवेश करने वाले सभी 250 लोगों को स्कॉर्पियों देने वाला था. जब एसओजी को आरोपी और उसकी टीम के बारे में जानकारी मिली तो एसओजी ने बैंक खातों की जांच की. आरोपी के खाते में 2.50 लाख रुपए मिले. इससे साफ हो गया कि आरोपी भागने वाले थे.