हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: अरवाली पर्वतमाला को लेकर सड़क पर उतरी कांग्रेस, सामाजिक संगठनों के साथ किया प्रदर्शन

राजस्थान: अरवाली पर्वतमाला को लेकर सड़क पर उतरी कांग्रेस, सामाजिक संगठनों के साथ किया प्रदर्शन

Aravalli Range Protest: राजस्थान के उदयपुर में अरावली की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया. पर्वतमाला को लेकर अब विरोध बढ़ता जा रहा है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 22 Dec 2025 05:36 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस की राजस्थान इकाई के कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा की मांग को लेकर सोमवार (22 दिसंबर) को अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया. उदयपुर में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प  हुई. इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया. कांग्रेस कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के सदस्य कलेक्ट्रेट के बाहर जमा हुए.

कार्यकर्ताओं ने की कार्रवाई की मांग

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया. करणी सेना और स्थानीय सामुदायिक समूहों ने अरावली की पहाड़ियों व पर्वतमाला की परिभाषा पर उच्चतम न्यायालय के आदेश को पलटने की मांग की.

समूहों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा. सीकर के हर्ष पर्वत पर भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुए, जहां पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अरावली के संरक्षण की मांग की.

प्रदर्शनकारी ने खड़ा किया सवाल

एक प्रदर्शनकारी ने सवाल किया कि अगर लोगों को जबरन उनके घरों से निकाल दिया जाता है, तो वे कहां जाएंगे? इंसान तो आश्रय बना सकते हैं, लेकिन वन्यजीवों का क्या होगा? एनएसयूओ कार्यकर्ता जोधपुर में सड़कों पर उतर आए. जिनमें से कुछ अवरोधकों पर चढ़ गए.

नेता प्रतिपक्ष ने अरावली को लेकर क्या कहा?

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अरावली को ‘राजस्थान के फेफड़े’ बताया. उन्होंने अलवर में कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार की उच्चतम न्यायालय में अरावली पर्वतमाला को ‘पुनर्परिभाषित’ करने वाली रिपोर्ट के खिलाफ पूरे राज्य में अपने विरोध प्रदर्शन तेज करेगी.

उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक समिति की अरावली की पहाड़ियों और पर्वतमाला की परिभाषा पर सिफारिशों को 20 नंवबर को स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया.

कांग्रेस नेता और विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि नई परिभाषा से कानूनी सुरक्षा नहीं मिलने के करण 90 प्रतिशत पर्वतमाला नष्ट हो जाएगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली को लेकर विवाद ने तूल पकड़ ली है. इसको लेकर अब लोग पर्यावरण कार्यकर्ताओं समेत विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए हैं.

और पढ़ें
Published at : 22 Dec 2025 05:36 PM (IST)
Tags :
Tikaram Jully Udaipur NEWS CONGRESS RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
मनोरंजन
Ahaan Panday Birthday: 1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

Aravali Hills: अरावली पर विवाद..सरकार का क्या जवाब? | Hills Protest | abp News
Bulandshahr केस में सजा का एलान, सभी 5 दोषियों को आजीवन कारावास | Breaking | ABP News
Jeetan Ram Manjhi ने BJP को दिखाई आंख, Rajya Sabha सीट की कर दी डिमांड... Pawan Singh होंगे हैरान !
Cough Syrup Case: UP में बैन कोडीन कफ सिरप पर हुई बड़ी कार्रवाई | Codeine | Etah | ABP NEWS
Humayun Kabir New Party: Mamata के गढ़ में किसका चलेगा दांव, Humayun के नए पार्टी से आया सियासी भूचाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
मनोरंजन
Ahaan Panday Birthday: 1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
जनरल नॉलेज
ब्रिटिश सेना में कितनी थी भारतीयों की संख्या, जान लीजिए जवाब
ब्रिटिश सेना में कितनी थी भारतीयों की संख्या, जान लीजिए जवाब
हेल्थ
ज्यादा वर्कआउट करने से क्या कमजोर हो जाता है दिल, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
ज्यादा वर्कआउट करने से क्या कमजोर हो जाता है दिल, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget