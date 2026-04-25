स्कूल से लौट रही 11वीं की छात्रा का अपहरण, गैंगरेप के बाद वापस छोड़ा, एक आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान के अलवर के रैणी थाना क्षेत्र में एक 11वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी राहुल सैनी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके मोबाइल से कई संदिग्ध चीजें बरामद की है. पुलिस युवक को गिरफ्तार करने के बाद मामले की जांच में जुटी है और बाकी दो आरोपियों की तलाश जारी है.

स्कूल से लौट रही नाबालिका को अपरण कर किया रेप

यह तीनों आरोपी दौसा जिले के बसवा के रहने वाले है. गौरतलब है कि गुरुवार (23 अप्रैल) को स्कूल से घर जाते समय तीन युवकों ने 15 वर्षीय नाबालिग बालिका का अपहरण किया ओर सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसका मामला रैणी थाने में दर्ज हुआ है. स्कूल के बाकी बच्चों ने अपहरण की सूचना गांव में फैला दी जिसके बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए. वहीं जब आरोपी घटना को अंजाम देकर वापिस पीड़िता को छोड़ने आए तो भीड़ को देखकर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए.

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आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों की गाड़ी में लगाई आग

आक्रोशित भीड़ ने उनकी गाड़ी में आग लगा दी. सूचना पर रैणी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां जली हुई गाड़ी को कब्जे में लेकर रैणी थाने में ले आए. इस सबंध में नाबालिग बालिका के भाई ने रैणी थाने में मामला दर्ज करवाया कि उसके पिता का देहांत हो चुका है और उसकी 15 वर्षीय बहन कक्षा 11 की छात्रा है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ती है. वह गुरुवार को सुबह 8 बजे स्कूल पैदल जा रही थी, तभी रास्ते में एक बोलेरो गाड़ी आई और उसकी बहन को जबरन गाड़ी में खींच लिया. जिसमें दो लड़के थे.

उन्होंने गाड़ी में उसकी बहन के हाथ बांध दिए और आंखों पर पट्टी बांध दी एवं रास्ते में एक लड़के को ओर गाड़ी में बिठाया. उसके बाद उसकी बहन को अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और जब उसकी पट्टी खोली तो वे एक कमरे में थी. जहां पर उक्त तीनों ने उसकी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म किया और तीनों ने आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बना धमकी दी. धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर की किसी को कुछ कहा तो तेरे भाई को जान से खत्म कर देंगे.

पीड़िता को वापिस आखों में पट्टी बांध दूर छोड़कर भागे

उसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को दुबारा गाड़ी में बैठाया व आंखों पट्टी बांधकर करीब 1 बजे जहां से उठाया था, वही पर कुछ दूर छोड़कर भाग गए. जिसकी सूचना वहां के कुछ लोगों ने पीड़िता के भाई को दी. जिस पर वह बहन को घर लाया तब उसने सारी घटना के बारे में बताया.

पुलिस ने पोस्को एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर पीड़िता का मेडिकल कराया ओर कोर्ट में बयान कराए. मामले की जांच राजगढ़ डीएसपी मनीषा मीना कर रही है ओर पकड़े गए एक मुख्य आरोपी के बाद बाकी दो फरार आरोपियों की तलाश जारी है. मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जल्द बाकी आरोपी भी गिरफ्तार किए जाएंगे. जिनके लिए टीम काम कर रही है.

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