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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानUCC को लेकर आज से होने वाली जनसुनवाई का कांग्रेस करेगी बहिष्कार, डोटासरा ने लिखा पत्र

UCC को लेकर आज से होने वाली जनसुनवाई का कांग्रेस करेगी बहिष्कार, डोटासरा ने लिखा पत्र

Jaipur News In Hindi: गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार की ओर से 6 और 7 जुलाई को प्रस्तावित UCC पर जनसुनवाई का बहिष्कार का ऐलान किया है. उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसे रद्द करने की मांग की है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 06 Jul 2026 08:50 AM (IST)
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राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार की ओर से 6 और 7 जुलाई को प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर जनसुनवाई का बहिष्कार करने का ऐलान किया है. इस संबंध में उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जनसुनवाई तत्काल रद्द करने की मांग की है.

डोटासरा ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार ने अभी तक यूसीसी का कोई मसौदा (ड्राफ्ट) सार्वजनिक नहीं किया है. लोगों से सुझाव या आपत्तियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया भी नहीं शुरू की गई है. उनका कहना है कि किसी भी कानून पर जनसुनवाई से पहले उसका ड्राफ्ट सार्वजनिक होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा है, ताकि सभी पक्ष उसे पढ़कर अपनी राय दे सकें.

'आपसी सौहार्द का प्रभावित करना चाहती है सरकार'

उन्होंने आरोप लगाया कि बिना ड्राफ्ट जारी किए जनसुनवाई कराना केवल एक अनावश्यक बहस खड़ी करने की कोशिश है, जिससे प्रदेश की सामाजिक समरसता और आपसी सौहार्द प्रभावित हो सकता है. डोटासरा ने कहा कि इससे अलग-अलग धर्मों, जातियों और जनजातियों के बीच अपने अधिकारों और परंपराओं को लेकर भ्रम और आशंकाएं पैदा हो सकती हैं.

'सरकार को स्वास्थ्य, बेरोजगारी और शिक्षा पर देना चाहिए ध्यान'

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र में यह भी कहा कि राजस्थान इस समय कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं, कानून-व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, किसानों को खाद-बीज की कमी, कृषि विभाग में भ्रष्टाचार और कई क्षेत्रों में पेयजल व बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी का भी उल्लेख किया।

गोविंद सिंह डोटासरा का  कहना है कि सरकार को इन मुद्दों पर जनसुनवाई कर समाधान निकालना चाहिए. डोटासरा ने मुख्य सचिव से आग्रह किया कि यूसीसी पर प्रस्तावित जनसुनवाई का आदेश तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर चर्चा कराई जाए. उन्होंने कहा कि यदि सरकार बिना मसौदा सार्वजनिक किए मौजूदा स्वरूप में जनसुनवाई कराती है तो राजस्थान कांग्रेस इसका पूरी तरह बहिष्कार करेगी.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 06 Jul 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
Rajsthan News JAIPUR NEWS
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