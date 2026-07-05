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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान पुलिस ने 500 करोड़ की साइबर ठगी का किया खुलासा, पुणे से मास्टरमाइंड गिरफ्तार

राजस्थान पुलिस ने 500 करोड़ की साइबर ठगी का किया खुलासा, पुणे से मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस ने 500 करोड़ रुपये के साइबर ठगी रैकेट का पर्दाफाश किया है. शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को पुणे से गिरफ्तार किया गया है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 05 Jul 2026 09:44 PM (IST)
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राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने देशभर में शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे से गिरोह के मास्टरमाइंड युवराज सतीश मुदलियार (35) को गिरफ्तार किया है.

शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह गिरोह करीब 500 करोड़ रुपये की साइबर ठगी से जुड़ा हुआ है. आरोपी फर्जी फाइनेंस कंपनियां चलाकर लोगों के दस्तावेज हासिल करता था और उन्हीं के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर ठगी की रकम को इधर-उधर भेजता था.

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16 लाख की शिकायत से खुला करोड़ों के घोटाले का राज

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (साइबर क्राइम) विजय कुमार सिंह ने बताया कि स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में सेंधाराम चौधरी नाम के व्यक्ति ने 16 लाख रुपये की साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी.

शिकायत के अनुसार उन्हें '105 IND STOCKS ADV' नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था. वहां शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग के जरिए कम समय में भारी मुनाफा कमाने का दावा किया गया.

जांच के दौरान पुलिस ने ग्रुप की चैट, मोबाइल नंबर और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया. इसमें पता चला कि इसी एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए देश के अलग-अलग राज्यों के लोगों से करीब 500 करोड़ रुपये की ठगी की गई है.

पहले भरोसा जीता, फिर करोड़ों की ठगी

पुलिस के मुताबिक गिरोह का तरीका बेहद सुनियोजित था. साइबर ठग सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को निवेश के लिए जोड़ते थे. शुरुआत में विश्वास बनाने के लिए निवेश पर थोड़ा-बहुत मुनाफा भी लोगों के बैंक खातों में भेजते थे.

जब पीड़ित को भरोसा हो जाता था, तब वह बड़ी रकम निवेश कर देता था. जैसे ही पैसा ठगों के खातों में पहुंचता, पीड़ित को व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया जाता और ग्रुप भी डिलीट कर दिया जाता. इसके बाद ठगों से संपर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता था.

तकनीकी जांच से मास्टरमाइंड तक पहुंची पुलिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए उप महानिरीक्षक पुलिस (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह के निर्देशन और साइबर क्राइम पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा की निगरानी में एक विशेष टीम बनाई गई. टीम ने कई बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और व्हाट्सएप डेटा की तकनीकी जांच की.

लंबी जांच के बाद पुलिस ने पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड युवराज सतीश मुदलियार को महाराष्ट्र के पुणे स्थित लोहगांव इलाके से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को ट्रांजिट वारंट पर जयपुर लाया गया है, जहां उससे पूछताछ जारी है.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पुणे में ग्रेस फाइनेंस, पॉजिटिव बैलेंस और गुरु फाइनेंस के नाम से फर्जी लोन कंपनियां चला रहा था. लोन दिलाने का झांसा देकर लोगों से पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप जैसे जरूरी दस्तावेज ले लिए जाते थे.

इसके बाद उन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनके नाम पर म्यूल बैंक खाते खुलवाए जाते थे. खाताधारकों को इसके बदले करीब 10 हजार रुपये का कमीशन दिया जाता था. इन खातों में साइबर ठगी की रकम जमा होती थी, जिसे बाद में अलग-अलग माध्यमों से बाहर भेज दिया जाता था.

हवाला और क्रिप्टो के जरिए विदेश पहुंचता था पैसा

जांच में यह भी सामने आया कि ठगी से मिले करोड़ों रुपये पहले बैंक खातों से निकाले जाते थे. इसके बाद हवाला नेटवर्क के जरिए यह रकम बिनांस वॉलेट में भेजकर USDT जैसी क्रिप्टोकरेंसी खरीदी जाती थी. बाद में इस क्रिप्टो को विदेशों में बेच दिया जाता था. इस पूरे नेटवर्क को संचालित करने के बदले आरोपी को करीब पांच प्रतिशत कमीशन मिलता था.

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इस कार्रवाई को स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के थानाधिकारी एवं उप अधीक्षक पुलिस गजेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने अंजाम दिया. टीम में पुलिस निरीक्षक हरिराम, उप निरीक्षक अजय कुमार, कांस्टेबल भींवाराम, सुभाष चाहर और चालक कांस्टेबल सुबेसिंह की अहम भूमिका रही.

फिलहाल पुलिस आरोपी के बैंक खातों और बिनांस वॉलेट को फ्रीज कराने की प्रक्रिया में जुटी है. साथ ही इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग राज्यों में कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर इस साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

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Published at : 05 Jul 2026 09:42 PM (IST)
Tags :
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