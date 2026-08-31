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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान निकाय चुनाव: पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म, 30 हजार से ज्यादा नामांकन

राजस्थान निकाय चुनाव: पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म, 30 हजार से ज्यादा नामांकन

राजस्थान में हो रहे नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज को समाप्त हो गई है, जिसमें 30 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 31 Aug 2026 06:10 PM (IST)
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राजस्थान में हो रहे नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार (31 अगस्त) को समाप्त हो गई. राजधानी जयपुर में भी आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था. आखिरी दिन बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए. जानकारी के मुताबिक, आज 30 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों ने पर्चे भरे. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और तमाम उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ नामांकन केंद्रों पर पहुंचे.

राजस्थान में 309 नगर निकायों के 10,245 वार्डों के पार्षद पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं. पहले चरण के लिए 9 सितंबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को कराया जाएगा. दोनों चरणों के बाद 14 सितंबर को मतगणना होगी.

आखिरी समय में कई बागियों ने किया नामांकन दाखिल

नामांकन के अंतिम दिन कई केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिली. आखिरी समय में भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जिसके चलते नामांकन केंद्र छावनी में तब्दील नजर आए. सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के कई बागियों ने भी निर्दलीय या अन्य उम्मीदवारों के तौर पर नामांकन दाखिल किया है. ऐसे में दोनों प्रमुख दलों को कई सीटों पर भितरघात का सामना करना पड़ सकता है और बागियों को संभालना चुनौती बन सकता है.

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बीजेपी ने इस बार 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया टिकट 

राजधानी जयपुर में बीजेपी ने इस बार 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है. इसे पार्टी की ओर से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाने के तौर पर देखा जा रहा है. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं. ज्यादातर उम्मीदवारों ने अपने काम और स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में उतरने का दावा किया है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 31 Aug 2026 06:00 PM (IST)
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