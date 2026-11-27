राजस्थान के कोटा में एक और छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. जवाहर नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार (27 नवंबर) की सुबह एक हॉस्टल की ऊंचाई से नीचे गिरकर 22 वर्षीय NEET अभ्यर्थी अमन मीणा की जान चली गई. गंभीर रूप से घायल अमन को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

घटना के कारणों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. पुलिस हादसे सहित तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. जानकारी के अनुसार अमन मीणा शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे प्राइम टाइम रेजिडेंसी हॉस्टल पहुंचा था. वह यहां रहने वाले अपने दोस्त अभय से मिलने आया था.

बताया जा रहा है कि अमन करीब दो-तीन महीने पहले तक इसी हॉस्टल में रहता था. हॉस्टल की चार मंजिला इमारत की सीढ़ियों के पास बनी खिड़की से वह करीब 40 फीट नीचे जा गिरा. हालांकि वह किस मंजिल से गिरा, इस संबंध में अभी पुलिस को स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है.

अस्पताल में पिता से कही थी ये बात

घटना के बाद अमन को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस दौरान पिता ने घायल बेटे से फोन पर बात की तो अमन ने उनसे कहा, "पापा, मैं हॉस्टल से कैसे गिरा, मुझे नहीं पता." बेटे के मुंह से निकले इन शब्दों ने पूरे मामले को और भी उलझा दिया है. हालांकि पुलिस जांच के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां सामने आ सकेंगी.

मोटर ठीक करने बुलाने की भी जानकारी

अमन के पिता के मुताबिक उनका बेटा सामान्य बिजली का काम भी जानता था. उन्हें जानकारी मिली थी कि हॉस्टल में किसी ने मोटर ठीक करने के लिए उसे बुलाया था. पिता का कहना है कि अमन गुरुवार रात के बाद शुक्रवार सुबह भी हॉस्टल पहुंचा था. ऐसे में वह दोस्त से मिलने गया था या किसी काम के सिलसिले में वहां पहुंचा था, इसकी भी जांच की जा रही है.

दीपावली के बाद लौटा था कोटा

अमन मीणा मूल रूप से कोटा जिले के इटावा क्षेत्र के दूधली गांव का निवासी था और कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था. उसके पिता सेकेंड ग्रेड शिक्षक हैं. दीपावली के बाद अमन वापस कोटा आया था. 25 नवंबर को पिता से उसकी फोन पर बातचीत हुई थी. उस समय उसने रविवार 29 नवंबर को कोटा आने पर अपने लिए रजाई लेकर आने की बात कही थी. परिवार को क्या पता था कि बेटे से हुई यह बातचीत आखिरी बातचीतों में शामिल हो जाएगी.

हॉस्टल स्टाफ और छात्रों से पूछताछ

जवाहर नगर थाने के हेड कांस्टेबल रामसागर के अनुसार शुक्रवार सुबह 6:45 बजे कंट्रोल रूम से घटना की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों और वार्डन से पूछताछ की गई है.

जी प्लस चार मंजिला इस हॉस्टल में करीब 30 से 40 कमरे बताए जा रहे हैं. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अमन किन परिस्थितियों में नीचे गिरा और घटना के समय वहां क्या गतिविधियां हुई थीं. फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा.

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