राजस्थान में चल रहे पंचायत चुनावों में पंचायत समितियों के चेयरमैन पद पर आज चुनाव है. 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों में आज वोट डाले जाएंगे. सबसे पहले सुबह 11:00 बजे से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे, उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी.

नाम वापस लेने की समय सीमा खत्म होने के बाद प्रत्याशियों की फाइनल सूची जारी की जाएगी. आज ही दोपहर 3:00 से शाम 5:00 बजे तक वोटिंग होगी और शाम 5:00 बजे मतदान खत्म होने के बाद वोटो की गिनती की जाएगी. इसके बाद शाम 6:00 तक सभी नतीजे घोषित हो जाने की उम्मीद है.

बैलट पेपर से होगा चुनाव

बैलट पेपर से होने वाला यह चुनाव पार्टियों के सिंबल पर होता है. इसके लिए पार्टियां अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित करती हैं. इसमें आम वोटर्स के बजाय पंचायत समितियों में जनता द्वारा EVM वोटिंग के जरिए चुने हुए सदस्य ही मतदान करते हैं. 419 पंचायत समितियों में से कांग्रेस पार्टी को 230 जगह पर बहुमत हासिल है. कांग्रेस पार्टी 276 समितियों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है. बीजेपी को सिर्फ 52 सीटों पर बहुमत हासिल है. हालांकि, बीजेपी 64 समितियों में सबसे बड़ी पार्टी है.

बीजेपी की नजर 100 सीटों पर

सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 14 जगहों पर और सांसद राजकुमार रोत की भारत आदिवासी पार्टी को 11 पंचायत समितियों में बहुमत मिला हुआ है, बाकी में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं है. बीजेपी की निगाहें अपने बहुमत वाली 52 समितियों के साथ ही उन जगहों पर भी है, जहां किसी को बहुमत नहीं मिला है. बीजेपी का लक्ष्य 100 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने का है. कांग्रेस पार्टी का ढाई सौ से ज्यादा सीटों पर जीतना तय है. हालांकि, इस चुनाव में जोड़-तोड़, क्रॉस वोटिंग नहीं और सियासी उठापटक के साथ हंगामा देखने को मिल सकता है.

चुनाव को लेकर आज राजस्थान में पूरे दिन खासी गहमा गहमी रहने की उम्मीद है. राजधानी जयपुर में भी 22 पंचायत समितियों के प्रमुख चुने जाएंगे. चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. इस चुनाव में कई मंत्रियों और दूसरे बड़े रसूखदार नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है.

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