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राजस्थान HC के कार्यवाहक CJ के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन, की नारेबाजी

राजस्थान हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा सभी वकील विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वकील जयपुर में जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 31 Aug 2026 02:51 PM (IST)
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राजस्थान हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन कर रहे हैं. वकीलों की मांग है कि जस्टिस एसपी शर्मा को न्यायिक कार्य पर रोक लगाई जाये. इसके साथ ही वकीलों ने एक्टिंग चीफ जस्टिस की कोर्ट का बहिष्कार करने की भी बात कही है. राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर और जयपुर बेंच के वकील कार्यवाहक के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं.

जयपुर में प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो भी सामने आये हैं. वकीलों का यह विरोध ऐसे समय में सामने आ रहा है जब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत को पत्र लिखकर एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

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परिसर में जुलूस भी निकाला गया है 

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने जस्टिस एसपी शर्मा पर मामलों की लिस्टिंग में हेरफेर और प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग  की है. इस संबंध में जस्टिस संदीप मेहता ने अगस्त महीने में तीन पर चीफ जस्टिस को लेकर चिट्ठी लिखी थी. 

एक वकील ने मीडिया से बातचीत में कहा, "एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा भ्रष्टाचार कर रहा है. उदयपुर के केसों को जयपुर में लिस्ट करा रहा है, जयपुर के केसों को जोधपुर में लिस्ट करा रहा है. अनियमितता हैं. सूर्यकांत जी खुद भी एस मामले को लेकर तीन बार जयपुर आये हैं. करोड़ो रुपये जो लीगल एड के थे उसे बर्बाद किया गया है. हमारी मांग है कि जब तक उन चिट्ठियों की न्यायिक जांच न हो जाए तब तक एसपी शर्मा अपने पद पर न बैठें और न कार्य करें."

वकीलों की क्या मांग है?

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच के वकीलों का कहना है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस एसपी शर्मा को मामले पर फैसला होने तक खुद को न्यायिक कार्य से अलग कर लेना चाहिए. अब वह जिन भी मामलों में सुनवाई करेंगे उसे शक की नजर से देखा जाएगा. इसके साथ ही न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा कमजोर होगा. राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी वकीलों की मांग से सहमति जताई है.

एसोसिएशन ने कहा है कि जल्द ही बार एसोसिएशन बैठक बुलाकर इस बारे में आगे के कदम पर फैसला लेगा. जिस तरह से वकीलों का विरोध देखने को मिल रहा है उससे लगता है कि आने वाले दिनों में एक्टिंग चीफ जस्टिस एसपी शर्मा के खिलाफ विरोध और तेज हो सकता है. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 31 Aug 2026 02:51 PM (IST)
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