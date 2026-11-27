राजस्थान के बूंदी जिले के नैनवां में पंचायत समिति प्रधान चुनाव के दौरान आज (27 नवंबर) कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री अशोक चांदना की दबंगई का मामला सामने आया है. चुनाव स्थल पर पुलिस ने जब विधायक और उनके समर्थकों को अंदर जाने से रोका तो चांदना पुलिस से उलझ गए.

अशोक चांदना ने पहले पुलिस बैरिकेड्स हटाए और फिर ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर से तीखी बहस करते हुए कहा, "तू है कौन?" इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है. अब पुलिस ने विधायक समेत उनके समर्थकों के खिलाफ राजकार्य में बाधा और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया है.

पंचायत समिति के बाहर पुलिस ने लगाए थे बैरिकेड्स

जानकारी के मुताबिक पंचायत समिति प्रधान चुनाव को देखते हुए पुलिस ने नैनवां पंचायत समिति के बाहर बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा व्यवस्था की थी. देई रोड की तरफ वाहनों की आवाजाही रोकी जा रही थी. इसी दौरान हिंडोली विधायक अशोक चांदना अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे. वे अपनी गाड़ी पंचायत समिति परिसर के अंदर ले जाना चाहते थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने निर्धारित नियमों का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया. इसी बात पर विवाद शुरू हो गया.

विधायक पर अभद्रता का आरोप

आरोप है कि चांदना ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता और धक्का-मुक्की की. उन्होंने बैरिकेड्स को अपने हाथों से उठाकर हटाया और गाड़ी अंदर ले जाने की कोशिश की. इस दौरान उनकी इंस्पेक्टर सहदेव मीणा से भी तीखी बहस हुई.

मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चंपावत भी मौजूद थे. इस घटना को जो वीडियो सामने आया है उसमें कांग्रेस विधायक अशोक चांदना पुलिस इंस्पेक्टर से बदसलूकी करते और तू है कौन पूछते नज़र आ रहे हैं.

पुलिस ने मामले में दर्ज की एफआईआर

पुलिस ने इस मामले में अशोक चांदना के साथ ही उनके साथ मौके पर मौजूद हंसराज गुर्जर, सद्दाम हुसैन, तुलसीराम सांगोदा, आसुतोष नागर, साहिद खान, बलराम उर्फ बाबा गुर्जर समेत अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. मामला BNS की धारा 121(1), 132, 189(2) और SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(VA) में दर्ज किया गया है. मामले की जांच CID-CB पुलिस मुख्यालय जयपुर को सौंपी गई है.

दूसरी तरफ इस मामले में आरोपी कांग्रेस विधायक अशोक चांदना का कहना है कि पुलिस ने सियासी बदले की भावना से उन्हें बेवजह रोकने की कोशिश की. पूछने पर वहां मौजूद इंस्पेक्टर उलझने लगे और गलत शब्दों का प्रयोग किया. उनके खिलाफ एफआईआर बीजेपी के दबाव में दर्ज की गई है.

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