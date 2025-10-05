हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राजस्थान: चूरू के सरदारशहर में होटल के बाहर युवक पर कुल्हाड़ी से हमला, घटना CCTV में कैद

Churu News: चूरू में नारायण भाट पर गजेंद्र और लोकेश भाट ने कुल्हाड़ी से हमला किया. पुरानी रंजिश के चलते होटल में बुलाकर यह हमला किया गया. नारायण के पिता ने बचाने की कोशिश की तो उनसे भी मारपीट की गई.

By : मुबारिक खान | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 05 Oct 2025 06:06 AM (IST)
राजस्थान के चूरू जिले में सरदारशहर के रतनगढ़ रोड पर इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के सामने एक होटल में दो लोगों ने एक युवक पर कुल्हाड़ी से घातक हमला किया. इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है. सरदारशहर पुलिस थाने में वार्ड 19 के नारायण भाट ने गजेंद्र भाट और लोकेश भाट के खिलाफ हमले की शिकायत दर्ज की है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड 19 के नारायण भाट ने थाने में शिकायत की. गुरुवार (2 अक्टूबर) को लोकेश के पिता राजकुमार का फोन उनके पिता धनपत भाट को आया. उन्होंने कहा कि बेटे को लेकर होटल आओ. कुछ बात करनी है. नारायण और उनके पिता धनपत होटल पहुंचे. वहां गजेंद्र भाट और लोकेश पहले से कुल्हाड़ी व चौसंगी लेकर हमले की तैयारी में खड़े थे.

पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज

सरदारशहर निवासी पीड़ित नारायण भाट ने तीन नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि गुरुवार (2 अक्टूबर) को मेरे पिता धनपत भाट के पास लोकेश के पिता राजकुमार का फोन आया कि आप अपने बेटे को लेकर हमारे होटल पर आओ कुछ बातचीत करनी है, उसके बाद नारायण भाट और उसके पिता धनपत भाट होटल पर पहुंचे तो वहां पर पहले से गजेंद्र भाट और लोकेश भाट कुल्हाड़ी और चौसंगी लिए हुए हमले की तैयारी के साथ खड़े हुए थे.

'बचाने का प्रयास किया तो करने लगा मारपीट'

रिपोर्ट में बताया कि हम जैसे ही होटल में घुसे तो मुझे जान से मारने के लिए गजेंद्र ने कुल्हाड़ी से और लोकेश ने चोसांगी से नारायण भाट पर जानलेवा हमला कर दिया और गंदी गालियां देते हुए मारपीट करने लगे, नारायण के पिता धनपत भाट ने बचाने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की, तभी राजकुमार भाट भी वहां आ गया और उसने कहा कि देखते क्या हो, उनको को जान से खत्म कर दो और सभी ने मारपीट शुरू कर दी, हमने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर आ गए और हमें छुड़वाया उक्त घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

पीड़ित ने दर्ज मामले में बताया आरोपियों ने पुरानी रंजिश का बदला लेने की नियत से यह वारदात की है. वहीं पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 05 Oct 2025 06:06 AM (IST)
Churu News RAJASTHAN NEWS
