राजस्थान: चूरू के सरदारशहर में होटल के बाहर युवक पर कुल्हाड़ी से हमला, घटना CCTV में कैद

राजस्थान के चूरू जिले में सरदारशहर के रतनगढ़ रोड पर इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के सामने एक होटल में दो लोगों ने एक युवक पर कुल्हाड़ी से घातक हमला किया. इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है. सरदारशहर पुलिस थाने में वार्ड 19 के नारायण भाट ने गजेंद्र भाट और लोकेश भाट के खिलाफ हमले की शिकायत दर्ज की है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड 19 के नारायण भाट ने थाने में शिकायत की. गुरुवार (2 अक्टूबर) को लोकेश के पिता राजकुमार का फोन उनके पिता धनपत भाट को आया. उन्होंने कहा कि बेटे को लेकर होटल आओ. कुछ बात करनी है. नारायण और उनके पिता धनपत होटल पहुंचे. वहां गजेंद्र भाट और लोकेश पहले से कुल्हाड़ी व चौसंगी लेकर हमले की तैयारी में खड़े थे.

पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज

सरदारशहर निवासी पीड़ित नारायण भाट ने तीन नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि गुरुवार (2 अक्टूबर) को मेरे पिता धनपत भाट के पास लोकेश के पिता राजकुमार का फोन आया कि आप अपने बेटे को लेकर हमारे होटल पर आओ कुछ बातचीत करनी है, उसके बाद नारायण भाट और उसके पिता धनपत भाट होटल पर पहुंचे तो वहां पर पहले से गजेंद्र भाट और लोकेश भाट कुल्हाड़ी और चौसंगी लिए हुए हमले की तैयारी के साथ खड़े हुए थे.

'बचाने का प्रयास किया तो करने लगा मारपीट'

रिपोर्ट में बताया कि हम जैसे ही होटल में घुसे तो मुझे जान से मारने के लिए गजेंद्र ने कुल्हाड़ी से और लोकेश ने चोसांगी से नारायण भाट पर जानलेवा हमला कर दिया और गंदी गालियां देते हुए मारपीट करने लगे, नारायण के पिता धनपत भाट ने बचाने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की, तभी राजकुमार भाट भी वहां आ गया और उसने कहा कि देखते क्या हो, उनको को जान से खत्म कर दो और सभी ने मारपीट शुरू कर दी, हमने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर आ गए और हमें छुड़वाया उक्त घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

पीड़ित ने दर्ज मामले में बताया आरोपियों ने पुरानी रंजिश का बदला लेने की नियत से यह वारदात की है. वहीं पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.