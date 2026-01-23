राजस्थान: पहली बार होगा 'सेल्फ सेंसस', अपनी गणना खुद कर सकेंगे नागरिक, इस दिन से होगी शुरुआत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: पहली बार होगा 'सेल्फ सेंसस', अपनी गणना खुद कर सकेंगे नागरिक, इस दिन से होगी शुरुआत

Rajasthan Census: राजस्थान में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 मई से 14 जून तक होगा. मकान सूचीकरण, सेल्फ सेंसस, जातीय गणना और कर्मचारियों की ट्रेनिंग फरवरी से शुरू होगी.

By : मुबारिक खान | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 23 Jan 2026 08:17 AM (IST)
Preferred Sources

देश भर में जनगणना 2027 का कार्यक्रम इसी साल शुरू हो गया है. इसके लिए अलग-अलग राज्य अलग-अलग समय पर इसकी शुरुआत करेंगे. राजस्थान में जनगणना की तारीख का ऐलान हो चुका है. इसको लेकर सांख्यिक विभाग ने राजस्थान में जनगणना के पहले फेज की अधिसूचना भी जारी कर दी है. राजस्थान में जनगणना के पहले फेज में मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा. जिसकी शुरुआत 16 मई से होगी और प्रक्रिया 14 जून तक पूरी की जाएगी.

वहीं पहली बार ऐसा होगा जब सेल्फ सेंसस लागू किया जा रहा है. जिसके माध्यम से व्यक्ति खुद भी अपनी गणना कर सकता है. हालांकि, सेल्फ सेंसस का वेरीफिकेशन जनगणना में लगे कर्मचारी ही करेंगे.

आमजन भी कर सकेंगे जनगणना का काम

आपको बता दें इस बार जनगणना का काम सरकारी कर्मचारी के साथ आमजन भी कर सकेंगे जिसको लेकर जल्द ही विभाग की ओर से पोर्टल और एप्लीकेशन की शुरुआत की जाएगी. जिसमें आमजन अपने स्तर पर जानकारी अपलोड कर सकेंगे. जिसका वेरिफिकेशन जनगणना का कार्य करने वाले कर्मचारी करेंगे.

आमजन पोर्टल पर 1 मई से 15 मई तक अपनी जानकारी अपलोड कर सकेंगे,सेल्फ सेंसस होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की टीम घर घर जाकर हाउस लिस्टिंग का काम करेगी.

पहले फेज की जनगणना में लिस्ट किए जाएंगे केवल मकान

सांख्यिकी विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि पहले फेज की जनगणना में केवल मकान लिस्ट किए जाएंगे और उसके बाद अगले साल लोगों की गिनती होगी. वहीं इस बार जातीय जनगणना भी की जाएगी. देश भर में जनगणना 2027 का कार्यक्रम इसी साल शुरू होने जा रहा है. राजस्थान में इसकी शुरुआत 16 मई से हो रही है.

जनगणना को लेकर फरवरी माह से शुरू कर्मचारियों और अधिकारियों की ट्रेनिंग

जनगणना को लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों की ट्रेनिंग फरवरी माह से शुरू होने जा रही है. आपको बता दें जनगणना के काम में करीब 2 लाख अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी जो की घर घर जाकर जनगणना का कार्य करेंगे. वही जनगणना में लगे अधिकारी कर्मचारियों का करीब सवा साल तक ट्रांसफर नहीं हो सकेगा.

इसमें कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, शहरी निकायों के आयुक्त, जनगणना में प्रगणक लगे शिक्षक, पटवारी और ग्राम सेवक शामिल रहेंगे. किसी विशेष परिस्थिति में ही इन अधिकारी कर्मचारियों के तबादले हों सकेंगे.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 23 Jan 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Government RAJASTHAN NEWS Janganana 2027
