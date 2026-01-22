नवादा: कौआकोल में युवक की गोली मारकर हत्या, सरस्वती पूजा से पहले इलाके में तनाव और दहशत

बिहार के नवादा जिले के नक्सल प्रभावित कौआकोल थाना क्षेत्र में गुरुवार (22 जनवरी) देर शाम बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. गांधीधाम पुल के पास हुई इस वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. सरस्वती पूजा से ठीक पहले हुई इस हत्या के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

मृतक की पहचान जोगाचक गांव निवासी बिनोद यादव के 28 वर्षीय पुत्र अजित कुमार के रूप में हुई है. अजित पेशे से पेंटर थे और परिवार का भरण-पोषण करते थे. प्राथमिक जानकारी के अनुसार, अजित का दो-तीन दिन पहले कुछ लोगों से आपसी विवाद हुआ था. माना जा रहा है कि इसी विवाद ने रंजिश का रूप ले लिया और गुरुवार शाम अपराधियों ने घात लगाकर करीब से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी.

परिजनों का पोस्टमार्टम से इनकार, तनाव बढ़ा

घटना के बाद अजित को तुरंत कौआकोल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहा, लेकिन आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार कर दिया. फिलहाल शव अस्पताल में ही है और इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. ग्रामीण अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं.

त्योहार से पहले साये में लोग

नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ पहले से ही संवेदनशीलता बनी रहती है. अब सरस्वती पूजा के ठीक पहले हुई इस वारदात ने स्थानीय निवासियों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के बीच डर पैदा कर दिया है. लोग त्योहार के समय घरों से बाहर निकलने में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

जांच में जुटी पुलिस, अतिरिक्त बल तैनात

कौआकोल थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. उन्होंने कहा, "प्रथम दृष्टया यह आपसी रंजिश का मामला प्रतीत हो रहा है. अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है." इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और पुलिस प्रशासन लोगों से संयम बरतने की अपील कर रही है.